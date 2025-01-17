Saadet Partisi Bursa İl Yöneticileri Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Nebi Yurtsever, İl Başkan Yardımcısı Harun Arakız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yılmaz ve Fehmi Narin ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette İl Başkan Yardımcısı Nebi Yurtsever, "Şehidi şehit yapan manayı en iyi Milli Görüş bilir" dedi.

Türkiye'nin hassas süreçlerden geçtiğini ifade eden Yurtsever, Gazilerimiz bizim baştacımızdır. Biz, Kıbrıs'ı maddi gücümüzle değil, iman gücümüzle aldık. Ülkemizi tehlikeli mecralar sürüklemek isteyenlere Erbakan hocamızın dilinden haykırıyoruz "Bu kadar şehit sizi çarpar !" dedi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür etti.