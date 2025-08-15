Meteoroloji, Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış, diğer bölgelerde açık hava bekliyor. Rüzgar Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli esebilir. Hava sıcaklıkları güneyde mevsim normallerinin üzerinde.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah ve öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde 8, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.