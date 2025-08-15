Meteoroloji, Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış, diğer bölgelerde açık hava bekliyor. Rüzgar Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli esebilir. Hava sıcaklıkları güneyde mevsim normallerinin üzerinde.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah ve öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde 8, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.