Kocaeli Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği işbirliğinde, ailelere yönelik, “Güvenli Beden Güçlü Alan: Mahremiyetin Temeli Ailedir” eğitimi gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, Sanat Galeri’sinde aileler için önemli bir eğitim gerçekleştirdi. Gölcük'te down sendromlu bireylere ve ailelerine destek verme amacıyla Gölcük Belediyesi, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği ve Gölcük Kent Konseyi düzenlenen işbirliğinde düzenlenen “Güvenli Beden Güçlü Alan: Mahremiyetin Temeli Ailedir” başlıklı eğitime aileler yoğun ilgi gösterdi.

Eğitime Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, dernek yöneticileri, aileler ve engelli bireyler katıldı. Eğitimde; Psikolog Berşah Tekin ve Prof. Dr. Elif Karagün'ün sunumlarıyla, güvenli alan oluşturma ve mahremiyet temellerinin doğru şekilde aktarılması konularında bilgiler verildi.

AİLELERDEN BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Çocuklarıyla kuracakları güvenli bağın ve mahremiyet eğitiminin önemi hakkında önemli bilgiler edinen aileler, eğitim için Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.