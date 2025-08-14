İzmir Bornova Belediyesi, Pınarbaşı’nın kalbine uzanan yolu modern ve konforlu hale getiriyorİZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Kemalpaşa Caddesi’nden Pınarbaşı merkezine uzanan Pınar Caddesi’ni 4 şeritli hale getirerek kaldırım, mazgal ve kavşak düzenlemelerini tamamladı. Düğün salonlarının bulunduğu Değirmenaltı bölgesi daha konforlu hale getirilirken, modern aydınlatma ve peyzaj çalışmalarıyla caddeye yeni bir görünüm kazandırılacak. Başkan Ömer Eşki, projenin Pınarbaşı’nın çehresini değiştireceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi, Kemalpaşa Caddesi’nden başlayıp Pınarbaşı’nın merkezine ulaşan Pınar Caddesi’nde yürüttüğü yol yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi. İlçenin önemli ulaşım akslarından biri olan cadde, modern dokunuşlarla daha güvenli, konforlu ve estetik bir hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Pınar Caddesi, orta refüjle bölünerek iki gidiş – iki geliş olmak üzere toplam 4 şeritli hale getirildi. Kaldırımlar ve yağmur suyu mazgalları yenilenirken, kaldırıma araç park edilmesini önlemek için estetik görünümlü beton dubalar yerleştirildi.

Değirmenaltı bölgesi yenilendi

Düğün salonlarının yoğun bulunduğu tarihi Değirmenaltı bölgesi, yapılan düzenlemelerle hem yayalar hem de araçlar için daha konforlu hale getirildi. Aynı cadde üzerinden Çamlık Parkı yönüne uzanan yolda da kavşak düzenlemesi yapıldı.

Aydınlatma ve peyzaj ile son dokunuşlar

Caddenin modern görünümünü tamamlayacak aydınlatma direkleri yerleştirilecek, peyzaj alanları için gerekli su sistemleri altyapısı tamamlanacak. Bu çalışmaların ardından yol, yenilenmiş haliyle halkın hizmetine sunulacak.

Başkan Eşki: “Pınarbaşı’nın Değerine Değer Katıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmalarla ilgili olarak, "Pınarbaşı, Bornova’nın hem tarih hem de ticaret açısından önemli bölgelerinden biri. Buradaki yaşam kalitesini yükseltmek için cadde düzenlemelerinden peyzaja, aydınlatmadan altyapıya kadar bütüncül bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve estetik bir yaşam alanı sunmak. Pınar Caddesi tamamlandığında Pınarbaşı’nın çehresi tamamen değişmiş olacak.” diye konuştu.