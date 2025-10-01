Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Bağlantı bölgesi belirleme, santral sahası koordinatları ve müsaade yazısı süreçleri güncellendi. Yönetmelik, 1 Ekim 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 33034) yayımlanan yönetmelikle, Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yaptı.

20 Ekim 2015’te yayımlanan yönetmelikteki yenilikler, rüzgar enerjisi projelerinin lisans ve önlisans süreçlerini kolaylaştırması hedeflendi.

Başlıca Değişikliklere göre yönetmeliğe, elektrik piyasasına ilişkin tüm mevzuatı kapsayan “ilgili mevzuat” tanımı eklendi. Önlisans başvurularının bağlantı yarışmasına gireceği bölge, ilgili mevzuata göre belirlenecek.

Santral Sahası Koordinatları: Ünite koordinatlarının, rüzgar türbinleri ve elektrik depolama tesisi alanının lisans sahası içinde olması gerektiği vurgulandı.

Müsaade Yazısı Süreci: Tadil başvurularında noter onaylı müsaade yazıları, lisanslı başvurular için EPDK, lisanssızlar için şebeke işletmecisi tarafından kontrol edilerek Genel Müdürlüğe sunulacak. Tüzel kişiler için sicil tasdiknamesi veya vekaletname zorunlu hale geldi.

Uygunsuzluk ve Denetim: Uygunsuzlukların giderilmesi için verilen süre şartı kaldırıldı. Harita mühendisi yerine Kadastro Müdürlükleri denetim yapacak. Teknik Değerlendirme Raporu (TDR) onaylı hali şebeke işletmecisine gönderilecek.

Lisanssız Üretim: Santral sahasında lisanssız üretim başvuruları için ilgili mevzuat uygulanacak.

Ekler ve Kaldırılan Hükümler: EK-1 güncellendi, EK-6 yürürlükten kaldırıldı. Bazı maddelerde “emniyet bandı” ibareleri ve bir fıkra kaldırıldı.

