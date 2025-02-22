Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında gerçekleşen ve dünyaca ünlü piyanist Rüya Taner’in resitali büyük beğeni topladı. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı Anma Konseri olarak düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Resitalde Francis Poulenc, Mikhail Glınka, Mily Balakırev, Alexander Borodın, Fazıl Say, Sergei Lyapunov gibi birçok önemli bestecinin eserleri seslendirilirken, Rüya Taner’in kendi düzenlediği anonim eserlere de yer verildi.

Sanatçının siparişi üzerine değerli besteci Kamran İnce tarafından bestelenen ve Kıbrıs Adası’ndaki iki farklı toplumu yansıtan “Kapılar” isimli eser uzun süre alkışlandı. Bu eserde Rüya Taner’in sesini kullanması ve derinlikli performansı sanatseverlere duygusal anlar yaşattı.

Muhteşem konsere Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilay Dalgıç da katıldı. Plaket takdiminin ardından unutulmaz gece sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi’nde 25 Şubat 2025 tarihinde saat 20.00’de gerçekleşecek “Ege Ön Altılısı” caz konserinde yeniden açılmak üzere perdeler kapandı.