Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka’daki deprem ve tsunami riski, bölgedeki ülkelerde alarm seviyesini yükseltirken, BTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı'nın Türkiye için yaptığı uyarılar, deprem hazırlıklarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.BURSA (İGFA) - Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz 2025’te meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük endişe yarattı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, dalgaların Kamçatka kıyılarının yanı sıra Japonya ve ABD kıyılarına ulaştığı bildirildi. Fukuşima Nükleer Santrali’nde çalışanlar tahliye edilirken, tsunami riskinin devam ettiği açıklandı. Yetkililer, halka “kıyılardan uzak durun” çağrısı yaptı; şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı, dalga boyunun 10 metreyi aşmayacağını tahmin ederken, Türkiye için de acil deprem önlemleri çağrısında bulundu.

Depremi değerlendiren Prof. Dr. Avcı, bunun 1952’den bu yana bölgedeki en büyük sarsıntılardan biri olduğunu belirtti.

Depremin okyanus tabanında meydana geldiğini vurgulayan Avcı, “Bu büyüklükteki bir deprem, hem yapısal hasar hem de tsunami kaynaklı ciddi zararlar üretebilir. Tsunami dalgaları, saniyede 200 m/sn hıza ulaşabilen ve büyük yıkıma yol açabilen dalgalardır” dedi.

TSUNAMİ DALGALARI 4 METREYİ AŞTI

Avcı, tsunami dalgalarının ilk olarak Kamçatka kıyılarını vurduğunu ve ilk verilere göre dalga boyunun 4 metreyi geçtiğini ifade ederek, “Kıyılara yaklaştıkça dalgalar büyüyebilir, bu nedenle kıyı yerleşimleri daha fazla risk altında. Ancak dalga boyunun 10 metreyi aşacağını düşünmüyorum” dedi.

Fukuşima’daki tahliyeyi “yerinde bir önlem” olarak nitelendiren Avcı, 2011 Fukuşima felaketinin Japonya’ya ders olduğunu anımsatarak, “Nükleer santraller için fiziksel engeller ve otomatik kapanma sistemleri şart. Türkiye dahil tüm kıyı ülkeleri bu önlemleri almalı” uyarısında bulundu.

"JAPONYA DAYANIKLI AMA TÜRKİYE İÇİN UYARILARIMIZ SÜRÜYOR"

Japonya’nın depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda dünya lideri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eyübhan Avcı, “Japonya, ABD ve Rusya’da güçlü deprem yönetmelikleri var. Bu nedenle yapısal hasarın sınırlı, can kaybının ise olmaması bekleniyor. Ancak Türkiye için uyarılarımız sürüyor. 485’ten fazla aktif fay hattımız var. Her an her yerde büyük bir deprem olabilir. Özellikle Marmara’daki 1999 öncesi binalar riskli. Japonya gibi hasar almayan yapılar tasarlamalıyız” diye konuştu.

Depremlerde sadece binaların değil, altyapının da zarar görebileceğini belirten Prof. Dr. Avcı, “Sıvılaşma nedeniyle yollar çökebilir, kanalizasyon ve iletişim hatları zarar görebilir. Zemin etüdü olmadan altyapı planlaması yapılmamalı” dedi.

Öte yandan Avcı, Türkiye’nin bina odaklı yaklaşım yerine kapsamlı bir deprem stratejisi geliştirmesi gerektiğini vurguladı.