İzmit Belediyesi, deneme amaçlı ektiği nohut tarlasında başarılı bir hasat gerçekleştirerek hem kendi ihtiyacını karşılamayı hem de yerli üreticiyle iş birliği yaparak vatandaşlara uygun fiyatlı ve doğal ürün sunmayı hedefliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, deneme amaçlı ektiği nohut tarlasında başarılı bir hasat gerçekleştirerek hem kendi ihtiyacını karşılamayı hem de yerli üreticiyle iş birliği yaparak vatandaşlara uygun fiyatlı ve doğal ürün sunmayı hedefliyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, nohut tarlasında incelemelerde bulunarak nohut üretim sürecini anlattı. Hürriyet, nohutun yanı sıra fasulye, karpuz gibi ürünlerdeki denemeler hakkında da bilgi vererek yerli üretimi artırma, tüketiciye aracısız ulaşma ve tarımsal öz yeterlilik sağlama hedeflerinden bahsetti.

BU YIL DENEME YILIYDI

Başkan Hürriyet, nohut tarlasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ve nohutlarımız artık bayağı olgunlaştı. Şu anda elimde küçük bir kısmı var ama kocaman bir tarlanın içindeyiz. Arkadaşlarımız bu tarlanın hasadını iki günlük süreçte tamamlamış olacak. Nohutlar oldukça verimli ve güzel görünüyor. Sanırım yine lezzetli ve doğal bir üretim elde ettik. Bu yıl, kendi nohutumuzu kendimiz üretme sürecindeydik. Bu bir deneme yılıydı ama seneye çok daha fazla verim almayı hedefliyoruz.

ÜRETİM GENİŞLETİLECEK

Eğer on dönüme çıkarabilirsek ve bir yıllık ihtiyacımızı karşılayabilirsek, bu gerçekten kıymetli olacak. Ben yılın yarısını bile karşılasak razıyım. Fasulye üretimini de deniyoruz şu anda. Eğer başarılı olduysak, demek ki bu iş devam ettirilebilir. 300 kilo az bir miktar değil. Ciddi bir süre ihtiyacımızı karşılar. Özellikle biz Türk milleti olarak nohut ve fasulyeyi çok kullanıyoruz. Pilavla birlikte sıkça tüketiyoruz. Camilerde, Ramazan sofralarında özellikle etli nohut ve etli fasulye ikramları yapıyoruz. Kendi ürettiğimiz ürün daha lezzetli olacak, bundan eminim. Tarladan sofraya doğrudan ulaştıracağız.

KURAKLIĞA RAĞMEN BEREKETLİ

Bu kuraklığa rağmen bereketliyiz. Gelecek yıl sulama imkânlarını artırabilirsek daha verimli olacağına inanıyorum. Tarlamız oldukça büyük. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Hasat aşağı bölgelere kadar uzanıyor. Normalde bu ürünleri paketli olarak satın alıyoruz. Ama gerçekten çok güzel ve lezzetli görünüyor. Kaliteli bir rekolteye sahip.

KARPUZ ÜRETİMİMİZ DE OLACAK

Üretimi korumaya çalışıyoruz. Aynı şekilde karpuz üretimimiz de olacak. Yerli üreticilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bayraktar ve Akmeşe’deki yerli üreticilerle sözleşmeli ekim konusunda görüşmeler sürüyor. Üreticilerin tarlasında kalan ürünlerini alıp, kendi alanlarımızda kullanmak ve vatandaşımıza uygun fiyatla sunmak için çalışmalarımız var.

ÜRETİCİYE VE TÜKETİCİYE DESTEK

Şu anda Bayraktar ile görüşüyoruz. Biliyorsunuz bazı üreticiler ürününü satamıyor, tarlada kalıyor. Biz o ürünleri satın alıp vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Üretici zarar etmesin istiyoruz. Hatta bazı üreticiler "Alın, bedavaya dağıtın" diyor. Ama biz en azından maliyetini karşılayacak şekilde alıyoruz. Böylece halkımız da uygun fiyata ürün almış oluyor. Karpuzla başlayacağız. Belediyemizin önünde ve Gülümse Kafelerimizde satışa sunacağız.

ARACISIZ ÜRETİM VE DAĞITIM

Hem üretiyoruz hem üreticiye destek oluyoruz. Aynı zamanda tüketiciye uygun fiyatlı ve kaliteli ürün sağlıyoruz. Aracısız şekilde, doğrudan tarladan sofralara ulaştırıyoruz. Hem üretici kazansın hem biz zarar etmeyelim. Bu da bir özveri ve organizasyon gerektiriyor. Personel, taşıma, planlama... Hepsi bir emek. Halkımız için mesai gözetmeden çalışıyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

HEDEF: KENDİ İHTİYACIMIZI KARŞILAMAK

Sadece bir avuç üretim yapıyoruz zannetmeyin. Şu anda elimizde 300-350 kilo civarında ürün var. Bu miktar, yemeklerimizde uzun bir süre bize yetecek. Vatandaşlarımız bu yemekleri yerken bilsinler ki İzmit Belediyesi sizin için üretiyor. Mahallelere dağıttığımızda da üzerine yazıyoruz: “İzmit Belediyesi tarlalarında sizin için üretilmiştir.”

FAZLA ÜRETİM HALİNDE SATIŞ NOKTASI

İleride ihtiyacımızdan fazla üretim olursa, Gülümse Kafeler’e bir satış standı kurmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız uygun fiyatla, doğrudan belediye üretimi olan bu ürünleri satın alabilsin. Ne kadar çok tarla ekersek o kadar çok üretim yaparız. Eğer vatandaşlarımız da bize bu konuda destek olursa, biz de onlara daha çok ürünle destek verebiliriz. Buradan bir kere daha çağrımızı yineliyoruz: Üreten belediye: İzmit Belediyesi. Nohut tarlasından bereketli sofralar diliyoruz.”