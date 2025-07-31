Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2025 Haziran’da yıllık yüzde 37,40, aylık yüzde 4,72 artış gösterdi. En yüksek yıllık artış yüzde 49,68 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde, aylık en yüksek artış yüzde 7,37 ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde kaydedildi.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in açıkladığı 2025 Haziran ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerine göre, endeks bir önceki aya göre yüzde 4,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,79 artış gösterdi.

Sektörel Bazda Yıllık ve Aylık ArtışlarYıllık bazda en yüksek artış yüzde 49,68 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde gerçekleşti.

Bunu, yüzde 42,15 ile idari ve destek hizmetler, yüzde 41,99 ile bilgi ve iletişim hizmetleri, yüzde 38,89 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri, yüzde 37,07 ile gayrimenkul hizmetleri ve yüzde 31,24 ile ulaştırma ve depolama hizmetleri izledi.

Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 7,37 ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde oldu.

İdari ve destek hizmetler yüzde 6,14, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,13, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,44, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,28 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,62 artış gösterdi.

H-ÜFE’deki bu artışlar, hizmet sektöründeki maliyet baskılarının devam ettiğini ve özellikle konaklama ile yiyecek hizmetlerinde fiyatların belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu.