Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adalet teşkilatına 20 bin yeni personel alımı müjdesinin ardından, ilk etapta 5 bin personelin alınacağını duyurdu. Bin 500 zabıt kâtibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli alımı için ilanlar Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, teşkilatını güçlendirmek için personel alımına hız veriyor. Bakan Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin yeni personel alımı müjdesinin ardından, ilk etapta 5 bin personelin alınacağını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bin 500 zabıt kâtibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli alımı gerçekleştirilecek.

ADALET HİZMETLERİNDE KALİTE VE MEMNUNİYET HEDEFİ

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak amacıyla insan kaynağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Tunç, “Adalet teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” temennisinde bulundu.