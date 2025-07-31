Azerbaycan Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşan Uluhanlı, Birinci Karabağ Savaşı’nın efsanevi komutanı Fahreddin Mevsim oğlu Cebrayılov’un vatanseverlik, cesaret ve stratejik dehasıyla dolu hayatını kamuoyuyla paylaştı. Cebrayılov’un, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlıklar, onun adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdı.Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Fahreddin Mevsim oğlu Cebrayılov, 12 Ağustos 1958’de, o dönemde Ermenistan SSC sınırları içindeki Gorus şehrinde doğdu. Çocukluğunu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Culfa’da geçirdi. Vatan sevgisiyle büyüyen Cebrayılov, 1975’te Bakü Yüksek Askeri Komutanlar Okulu’na kabul edildi ve 1979’da buradan mezun oldu.

İlk görev yeri olarak Sovyetler Birliği’nin Almanya’daki askeri üssüne grup komutanı olarak atandı. Bu uluslararası deneyim, onun liderlik vasıflarını güçlendirdi.

1984’te Azerbaycan’a dönerek Transkafkasya Askeri Bölgesi’nde ve Bakü Nesimi Askeri Komiserliği’nde görev yaptı. 1986’da Ali Zabitler Kursu’nu tamamlayarak stratejik düşünme ve kriz yönetimi becerilerini geliştirdi.

KARABAĞ SAVAŞINDA KAHRAMANLIKLAR

Birinci Karabağ Savaşı’nda (1988-1994) Fahreddin Cebrayılov, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde ön saflarda yer aldı.

1992’de “N” sayılı taburun komutanlığına atanan Cebrayılov, 1993’te Beylegan bölgesinde Ermeni militanlara karşı düzenlediği operasyonla adını duyurdu.

Stratejik planlamasıyla düşmanı etkisiz hale getirerek bölgeyi kurtardı ve önemli miktarda silah ele geçirdi.

1994’te Füzuli ve Kelbecer’deki çatışmalarda da liderliğiyle düşmana ağır kayıplar verdirdi. Askerleriyle omuz omuza savaşan Cebrayılov, cesareti ve fedakarlığıyla hem askerlerine ilham verdi hem de düşmanın moralini bozdu.

MİLLİ KAHRAMAN UNVANI VE SONRAKİ GÖREVLER

Cebrayılov’un kahramanlıkları, 1994’te “Azerbaycan Bayrağı” Nişanı ve 4 Nisan 1995’te “Azerbaycan’ın Milli Kahramanı” unvanıyla ödüllendirildi.

1996’da Karadağ Askeri Komiserliği’nde genç nesilleri vatan savunmasına hazırladı. 2013’te Silahlı Kuvvetler Baş Denetleme Dairesi Başkanlığı’na atandı ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağladı. 2014’te Tümgeneral rütbesine yükselen Cebrayılov, 2017’de emekli oldu ancak askeri kimliğini koruyarak vatanına hizmet etmeye devam etti.

BİR MİLLETİN GURURU

Azerbaycan Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşan Uluhanlı, “Fahreddin Cebrayılov, sadece bir asker değil, Azerbaycan’ın bağımsızlık ruhunun bir sembolüdür. Onun kahramanlıkları, vatan sevgisinin ve boyun eğmez iradenin destansı bir ifadesidir” dedi. Uluhanlı, evli ve üç çocuk babası olan Cebrayılov’un hayatının Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılmış bir destan olarak nesilden nesile aktarılacağını kaydetti.