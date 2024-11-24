RUMELİSİAD, “Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk ve Cumhuriyet” konulu söyleşideDr. Naim Babüroğlu'nu ağırladıBURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (RUMELİSİAD) Cumhuriyetimizin 101. Yılı kapsamında düzenlediği etkinlikleri aralıksız sürdürüyor.

RUMELİSİAD, “Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk ve Cumhuriyet” konulu söyleşi kapsamında, Tarihçi-Yazar Dr. Naim Babüroğlu'nu üyeleriyle buluşturdu.

NOSAB Yalçın Aras Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yücel Akbulut, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan’ın yanı sıra RUMELİSİAD üyeleri ve eşleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, Cumhuriyetimizin değerlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirası yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Bu değerli mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma yolunda el ele yürümek, birlikte daha güçlü bir geleceği inşa edeceğimizin en büyük kanıtıdır. Bizler, Atatürk’ün izinde, onun hedeflediği güçlü, bağımsız ve çağdaş bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan günün onur konuğu Tarihçi-Yazar aynı zamanda Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, günün anlam ve önemine dair yaptığı sunumunda katılımcıları zaman zaman duygulandırırken, zaman zaman da coşku dolu anlar yaşandı.

Öte yandan etkinliğin sonunda, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke tarafından etkinliğin onur konuğu Tarihçi-Yazar Dr. Naim Babüroğlu'na değerli katkılarından dolayı plaket takdim edildi.