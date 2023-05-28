Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13.Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17. zaferine ulaşmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın galibi 85 milyon vatandaşımızdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonrasında kutlama yapan halka sesleniyor. "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ben bir şey daha söylemiştimi "Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR BERABER OLACAĞIZ"



Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, gönüllü olarak seçiminin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde yurt dışında 2. tura göre yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tebliğ eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; "Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez" dedik. Şimdi bak "Bay Bay Kemal" diyorlar. "Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz" demiştik. "Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet" demiştik. İsterseniz buna 3. bayı ekleyebiliriz. Bay bay bay Kemal.

Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan böylelikle 17'nci seçim zaferini kazanmış oldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferleri tam liste:

* 27 Mart 1994 yerel seçim: %25,19

* 3 Kasım 2002 genel seçim: %34,28

* 29 Mart 2014 yerel seçim: %42,87

* 22 Temmuz 2007 genel seçim: %46,06

* 21 Ekim 2007 referandum: %68,95

* 29 Mart 2009 yerel seçim: %38,39

* 12 Eylül 2010 referandum: %57,88

* 12 Haziran 2011 genel seçim: %46,58

* 30 Mart 2014 yerel seçim: %45,5

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi: %58,02

* 7 Haziran 2015 genel seçim: %40,87

* 1 Kasım 2015 genel seçim: %49,49

* 16 Nisan 2017 referandum: %51,41

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %52,59

* 31 Mart 2019 yerel seçim: %44,33

* 14 Mayıs 2023 genel seçim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki oyu yüzde %49.24 - AK Parti'nin oy oranı ise yüzde %35.78.

*28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur resmi olmayan sonuçlara göre: %52,15