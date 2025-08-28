Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir sanayi esnafı ile bir araya gelerek sohbet etti.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın geleneksel hale dönüşen her hafta sanayi esnafıyla bir araya gelip sohbet etme ritüeli bu hafta da devam etti. Her gün farklı esnaf gurupları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Rasim Arı, bugün Nevşehir Sanayi esnaflarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Sanayi esnafının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Arı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek esnafların sorularını cevaplandırdı.

Nevşehir Sanayi ziyareti sonrası 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü açılışı yapılacak olan Kapadokya Su ve Işık Sahnesi Gösteri Havuzu (Cappadocia Water – Light Stage) projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Arı, belediye çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar diledi.