Mersin Büyükşehir Belediyesi, bilimi ilçelere taşıyarak 7’den 70’e herkesi bilimle buluşturuyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni ziyaret edemeyenler için bilimi yurttaşın ayağına götürüyor. ‘Gökyüzü Hepimizin, Bilim Her Yerde’ sloganıyla yola çıkan Büyükşehir, Mersin’in ilçelerini tek tek gezerek 7’den 70’e herkesi bilimle buluşturuyor. Bilimi, hayatın her alanında yaygınlaştırmayı amaçlayan proje kapsamında oluşturulan gezici atölyeler, çocuklardan büyüklere kadar her yaş grubunun ilgisini çekiyor.

Proje kapsamında şimdiye kadar Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Silifke ve son olarak da Mut ilçesinde kurulan atölyeler büyük ilgi gördü. Etkinliklere yalnızca çocuklar değil; anneanneler, dedeler, babaanneler de torunlarıyla birlikte katılıyor. Farklı kuşakları bir araya getiren bu buluşmalarda bilim, adeta kuşaklar arası bir şölene dönüşüyor. Bilimin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanarak yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçelere taşınan bu bilimsel etkinlikler sayesinde, bilimin ışığını kentin dört bir yanına yayıyor.

ÇOR: “MİSAFİRLERİMİZ, HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYORLAR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde görev yapan Seda Çor, Mut Taşhan’da gerçekleştirilen Bilim Şenliği ile ilgili detaylı bilgi vererek, bölge çocuklarını mikroskop ve periskopla tanıştırdıklarını ifade etti. Atölyelerde gerçekleştirilen etkinlikleri anlatan Çor, “Öğle saatinden itibaren ciddi bir yoğunluk oluyor. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Misafirlerimiz, hem eğleniyor hem öğreniyorlar” dedi. Çor, yaz ayları süresince Mersin’in ilçelerinde 7’den 70’e bilime merakı olan herkesi MERCAN’la tanıştıracaklarını belirterek, “Mikroskopla tanışmayan çocuklar burada mikroskopla tanışmış oluyorlar. Bu konuda misafirlerimizde çok memnunlar. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi olarak tüm vatandaşlarımızı bu tür etkinliklerimize davet ediyoruz” diye konuştu.