İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni kurulacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu’na korist ve yeni dönem için İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu’na tenor ve bas korist alımı yapacak. İZMİR (İGFA) - Yeni kurulacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu’na korist ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu’na tenor ve bas korist alımı için duyuru yapıldı. Hem korist hem de tenor ve bas korist alımları için başvuru koşulları ve şartlar da belirtildi. Her iki koroda yer almak için son başvuru tarihi 22 Eylül olarak belirlendi. Seçmeler ise 28 Eylül’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak.

“BAŞVURU YAP”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu’na 14-18 yaş arasındaki adaylar başvurabiliyor. Başvurular https://www.aassm.org.tr/ adresindeki “Başvuru Yap” bölümden yapılıyor. Başvuran adayların hangi saatte seçmelere gireceği 24 Eylül tarihinde www.aassm.org.tr adresinden duyurulacak. Seçmeler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da saat 09.00’da İbrahim Yazıcı’nın sanat yönetmenliği, Türker Barmanbek’in koro şefliğinde yapılacak. Çalışmalar, 5 Ekim tarihi itibariyle pazar günleri 12.30-14.30 saatleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu’na ise 18 yaş ve üzerindeki erkek adaylar başvurabiliyor. Çalışmalar, 30 Eylül tarihi itibariyle salı günleri 19.30-21.30 saatleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.