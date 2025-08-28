Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner projelerinden biri olan Sekapark, şehir merkezinde denizle yeşilin iç içe geçtiği, sosyal yaşamın kalbinin attığı bir alan olarak öne çıkıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner çalışmalarıyla yeşil ve yaşam alanlarına kavuşmaya devam ediyor. Şehrin tam merkezinde, denizle yeşilin iç içe geçtiği, mutluluğun her köşede kendini hissettirdiği Sekapark, sadece bir park değil; ailelerin, dostların, gençlerin, çocukların buluşup anılar biriktirdiği gerçek bir yaşam alanı haline geldi.

AİLELERİN VE DOSTLARIN BULUŞMA NOKTASI

Sekapark’ta akşamüstleri başka güzel… Sandalyesini alan gelen aileler, kahvelerini yudumlarken çocuklarının mutluluğuna tanıklık ediyor. Park, bebeklerin ilk adımlarını attığı, babaların kızlarına bisiklet sürmeyi öğrettiği, dostların çay sohbetleriyle günün yorgunluğunu unuttuğu bir sıcak yuva gibi. Uçurtma Tepesi’nde uçurtmalar gökyüzünde dans ederken, gökyüzüne doğru yükselen neşeli kahkahalar parkı sarıyor.

GENÇLERİN RİTMİ, ÇOCUKLARIN KAHKAHASI

Sekapark, gençlerin gitarlarıyla şarkılar söylediği, plaj voleybolu ile enerjisini attığı bir sosyal merkez halini aldı. Çocuk oyun alanlarında, minik kahkahalar yankılanıyor; çocuklar doyasıya oynarken aileler de güzel anılar biriktiriyor. Kitap okumak isteyenler için sessiz köşeler, yürüyüş yapmak isteyenler için deniz kenarı patikaları, spor yapmayı sevenler için koşu yolları parkın her köşesinde hayat buluyor.

ŞEHRİN ORTASINDA DOĞAYLA BULUŞMA

Deniz havası, yeşil alanların ferahlığı ve modern tasarımıyla Sekapark, Kocaeli’nin doğal ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirdi. Şehir merkezinde böyle geniş ve kapsamlı bir parkın olması, Kocaelililer için büyük bir şans. Günün stresinden uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen herkesin ilk tercihi Sekapark oluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ŞEHRE KATKISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark projesiyle sadece bir park değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerine hitap eden, yaşam kalitesini artıran ve sosyal bağları güçlendiren bir alan yarattı. Yaklaşık 580 dönümlük bu alanda yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun parkları, kafeler ve kültürel alanlar bir arada bulunuyor. Böylece hem doğaya saygılı hem de modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan bir yaşam alanı ortaya çıktı.

SEKAPARK’TA YAŞAM ÇOK FARKLI

İster genç olun, ister çocuk, ister yaşlı… Sekapark herkesin kendini iyi hissettiği, huzur bulduğu bir yer. Fotoğraflar, burada yaşanan güzel anların sadece küçük bir kesiti. Kocaeli, Sekapark ile sadece yeşil bir alan kazanmadı; insanların kalplerine dokunan, hayatlarını güzelleştiren bir yaşam alanına kavuştu. Sekapark, Kocaeli’nin nefes alanı, mutluluğun adresi ve doğayla kentin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

YEŞİLİN VE MAVİNİN BULUŞMA NOKTASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’e kazandırdığı önemli sosyal alanların başında gelen Sekapark, yaz akşamlarında dolup taşıyor. Taşınabilir sandalyesini ve masasını alan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecek-içecekler eşliğinde hem sohbet ediyor hem de yeşil ve mavinin buluştuğu ortamda huzur buluyor. Kahkahaların koyu sohbetlerle harmanlandığı Sekapark, her yaz olduğu gibi bu yaz da yoğun ilgi görüyor.