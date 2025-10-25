Paribu Cineverse, Uluslararası Animasyon Günü’ne özel animasyon filmlerinin verilerini paylaştı. Verilere göre 2025’in ilk 10 ayında, 1 milyon 847 bin 389 kişi animasyon filmi izledi. Yılın ilk 10 ayında en çok izlenen animasyon yapımı Rafadan Tayfa: Kapadokya olduğu kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, Uluslararası Animasyon Günü’ne özel animasyon filmlerinin verilerini paylaştı. Verilere göre 2025’in ilk 10 ayında,1 milyon 847 bin 389 kişi animasyon filmi izledi. Yılın ilk 10 ayında en çok izlenen animasyon yapımı Rafadan Tayfa: Kapadokya olurken, CGV Çocuk Aile Kulübü üye sayısında yüzde 60, izleme sıklığında ise yüzde 27 artış kaydedildi.

Uluslararası Animasyon Günü vesilesiyle Türkiye’deki animasyon ilgisini ortaya koyan Paribu Cineverse verileri, her yaştan izleyicinin animasyon dünyasına duyduğu sevgiyi rakamlara taşıdı. 2025’ilk ilk 10 ayında 1 milyon 847 bin 389 kişi, Paribu Cineverse salonlarında animasyon filmi izledi. Ailelerin hafta sonu tercihlerinde ve gençlerin eğlenceli film arayışlarında animasyon türü, yılın en popüler yapımları arasında yer aldı.

2025’in ilk 10 ayında Türkiye genelinde en çok izlenen animasyon filmleri arasında liderliği 2 milyon 307 bin 36 seyirciyle Rafadan Tayfa: Kapadokya üstlenirken, ikinci sırada 489 bin 062 seyirciyle Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, üçüncü sırada ise 376 bin 691 seyirci sayısına ulaşan Şirinler Filmi yer aldı. Hem yerli hem yabancı yapımların yer aldığı bu liste, yerli animasyon yapımlarının seyirciyle güçlü bağını da gözler önüne serdi.

Gençlerden ailelere, her yaştan izleyici

Paribu Cineverse verilerine göre 2025’in ilk 10 ayında animasyon izleyicilerinin önemli bir kısmını 14–29 yaş arası gençler oluşturdu. Aile seanslarına katılımda da gözle görülür bir artış yaşandı. Çocukların ve ebeveynlerin sinema deneyimini paylaşmasını hedefleyen CGV Çocuk Aile Kulübü, 2025 yılında üye sayısında yüzde 60, izleme sıklığında ise yüzde 27 artış kaydetti. Animasyon filmlerine en büyük ilgi de yüzde 30’la İstanbul’dan geldi.