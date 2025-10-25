Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Meclis çatısı altında terörist başı için sloganlar atıldı. Bu büyük bir utançtır.” dedi.ANKARA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, haftalık düzenlediği basın toplantısında, terörist elebaşısı, PKK ve meclisteki uzantılarını karşı tek başına mücadelesine ve uyarılarına devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör sevicilerin, terörist başı adına sloganlar atmasının ardından geçmişte olduğu gibi mücadele eden Mustafa Destici, terör örgütü ve uzantıları tarafından sosyal medya ile bizzat sınır içi ve sınır dışından tehditler aldığını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta TBMM' de yaşanan slogan olayına değinerek sözlerine başlayan BBP Lideri Mustafa Destici, "Geçtiğimiz hafta Gazı Meclisimizde olanları gördük. Meclis çatısı altında terörist başı için sloganlar atıldı. Bu büyük bir utançtır. Bunu Türk Milletine, Kürdüyle- Türküyle, alevisiyle-sünnisiyle kimsenin bunu yaşatmaya hakkı yoktur. Biz bu ülkede yaşayan herkesle kardeşiz. Biz terör örgütü, onun mensuplarına ve onun temsilcilerine düşmanız" olduklarının altını çizdi.

"Biz onların hasmıyız" diyerek sözlerine devam eden Başkan Destici; "Biz devletimizin varlığı, Milletimizin kardeşliği için buradayız" dedi.

VIZ GELİR, TIRIS GİDER

Terör örgütleri ve uzantıları tarafından Yurt içi ve yurtdışından tehditler aldıklarını ifade eden BBP Lideri Destici; "Bu davayı sadece bir siyasal hareket olarak görmeyin, burası Büyük Birlik Partisi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde kurulmuş vatanseverlerin en önemlisi kendini dinine, milletine, vatanına adamış Alperenlerin partisidir. Onun için sizin tehditlerini bize vız gelir tırıs gider" diyerek sözlerini noktaladı.