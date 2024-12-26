PTT, “Ormanlara Adanmış 100 Yıl” konulu özel gün zarfını tedavüle sunduİSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, konulu özel gün zarfı ve pullarında bu kez "Ormanlara Adanmış 100 Yıl" temasını işledi.

26 Aralık 2024 tarihinde 58 TL bedelli özel gün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde "Ormanlara Adanmış 100 Yıl 26.12.2024 ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacağı duyuruldu.