PTT AŞ tarafından “2025 Aile Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 15 Ocak 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 15 Ocak 2025 tarihinde "2025 Aile Yılı" konulu 29 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 58 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "2025 Aile Yılı 15.01.2025 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.