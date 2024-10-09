Dünya Posta Gününü ve Evrensel Posta Birliğinin 150. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılığa kadar birçok alanda hizmet sunarken, uluslararası iş birlikleri ile ülkemizi yurt dışında da başarılı bir şekilde temsil etmeyi sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 9 Ekim Dünya Posta Gününü ve küresel posta sektörünü tek bir çatı altında birleştiren Evrensel Posta Birliğinin (Universal Postal Union-UPU) 150. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, ülkemizi uluslararası alanda temsil ederken 210’dan fazla noktaya posta ve kargo gönderimi sağlıyor ve iletişimin küresel ölçekte geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, Dünya Posta Gününü ve Evrensel Posta Birliğinin 150. kuruluş yıl dönümünü kutladığı açıklamasında; “PTT Ailesi olarak, kurulduğumuz günden bu zamana kadar sunduğumuz hizmetleri çağın gereksinimlerine uygun olarak yeniliyor, uygulamaya aldığımız dijital çözümlerle sektörde öncü kurumlardan biri olmayı sürdürüyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde genişleyen sürekli hizmet ağımız ve binlerce kişiden oluşan güçlü personel kadromuz ile çok geniş bir coğrafyada milyonlarca insana ulaşmayı başarıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, büyük PTT Ailesi olarak, köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. UPU çatısı altında uluslararası iş birliklerini daha da güçlendirirken, dünya posta sektöründe de adımızı başarıyla duyuruyoruz” ifadelerine yer verdi.

PTT'DEN “UPU’NUN 150.YILI” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Öte yandan PTT AŞ tarafından “UPU’nun 150.Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 9 Ekim 2024 tarihinde tedavüle sunuldu. 9 Ekim 2024 tarihinde "UPU’nun 150.Yılı" konulu 29 TL (45 x 45 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 58 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sunuldu.