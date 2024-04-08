Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kahraman görevine başladı. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Yakup Kahraman’ı ziyaret etti.

Rektör Türkmen, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, “Prof. Dr. Rafet Metin hocama Dekanlığı süresince sunduğu katkı için minnetlerimi; Prof. Dr. Yakup Kahraman hocama ise başarı dileklerimi bildiririm” dedi. Prof. Dr. Yakup Kahraman 1976 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesinde Felsefe okudu. 2012 yılında doktor, 2017 yılında doçent, 2023 yılında profesör oldu.