Tarih ve Kültür Şehri Bayburt'umuzda yeni dönem Yerel Yönetimler Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilmiş ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Mete Memiş Belediye Başkanlığına seçilmiştir.



Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimlerde Bayburtlu hemşehrilerimizin ortaya koydukları tercih ve iradeyi saygı ile karşılıyorum. Mete Bey'i tebrik ediyor ve kendisine başarılar diliyorum.





Şehrimize hizmet etmek için göreve talip olduğumuz 2019 yılında yapılan seçimlerde hemşehrilerimiz teveccüh göstererek belediye başkanlığı ile onurlandırmış oldukları şahsımın, Belediye Başkanı olarak Bayburt'a hizmet görevi bugün itibariyle sona ermiştir.



Kuşkusuz görev süremiz içerisinde yaptıklarımız bugünden ziyade ileride daha objektif olarak değerlendirilecektir. Bayburt'umuzun güzelleşmesine ve derin tarihinin yanına modern kent kimliğini eklemek adına büyük gayret sarfettik.



Beş yıllık görev süremiz içerisinde benimle birlikte gece-gündüz durmadan koşan ve hizmet üreten yönetici arkadaşlarım ile bütün belediye çalışanlarımıza, Belediye Meclisinde birlikte görev yaptığım meclis üyelerine, muhtarlarımıza, STK’lara, desteklerini esirgemeyen ilimizin kamu kuruluşlarının yöneticilerine, hizmetlerimizi halka ulaştırmada katkı sağlayan basın mensuplarına, içinde yer almaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisinin il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra tüm mensuplarına, her zaman uyum içerinde birlikte çalıştığımız Cumhur İttifakı paydaşımız AK Parti’nin il ve ilçe yöneticileri ile mensuplarına, tüm siyasi partilerimize, kendilerine hizmet etme fırsatı veren ve bu onuru yaşatan Bayburtlu hemşehrilerime şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.