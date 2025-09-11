Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde sığ bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Çankırı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini ve bu zonun 7 büyüklüğüne varan depremler üretebileceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın Kalecik ilçesine bağlı Dağdemir bölgesinde, bugün saat 08:24’te 4.1 büyüklüğünde sığ bir deprem kaydedildi.

AFAD verilerine göre, depremin 11.08 km derinlikte yaşanırken, sarsıntı, başkent ve çevre ilçelerde hissedildi, ancak ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ters fay nitelikli Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, “Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Bu zon, büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifi’nin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun” ifadeleriyle bölgedeki sismik risklere dikkat çekti.

https://twitter.com/nacigorur/status/1966038119867642109

Uzmanlar, Çankırı Fay Zonu’nun İç Anadolu’nun önemli tektonik yapılarından biri olduğunu ve geçmişte, örneğin 1794’te Çankırı merkezli 7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını hatırlattı.

Görür’ün uyarısı, Ankara ve çevresinde deprem hazırlıklarının önemini bir kez daha vurguladı.