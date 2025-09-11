AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımı süren Karatay Arastası ve Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Karatay’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Karatay Belediyesi tarafından engelli vatandaşların eğitim ve sosyal hayatlarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen merkez, yapımının tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Resmi açılış ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Akyürek daha sonra Karatay’ın kalbinde yükselen Karatay Arastası’ndaki çalışmaları inceledi. Başkan Kılca, Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden biri olan bu çalışma hakkında Akyürek’e bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi iş birliğinde Aziziye Mahallesi’nde yürütülen proje kapsamında, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabı hayata geçiriliyor. 100 bin metrekarelik alanı kapsayan dönüşümün önemli parçası olan Karatay Arastası, 6 bin 427 metrekarelik arsa üzerinde 3 bin 4 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve 84 iş yerinden oluşacak. Yapım çalışmaları hızla süren proje tamamlandığında Konya’nın tarihi dokusu korunarak gelecek nesillere aktarılacak.

KILCA: KARATAY’I İHYA PROJELERİ VE ÖZEL TESİSLERLE DONATIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projelerle ilgili yaptığı açıklamada; ilçeyi hem ihya projeleriyle buluşturduklarını hem de özel tesislerle donatmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Kılca, Tahir Akyürek ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, öncelikle Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunduklarını belirtti. Merkezin yapımını tamamladıklarını ifade eden Başkan Kılca, tesisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim ettiklerini kaydetti. Resmi açılışın da en kısa sürede yapılacağını dile getiren Kılca, bu merkezin yalnızca bir bina olmadığını, sunduğu hizmetlerle engelli bireylerin yaşamına değer katacak bir alan olacağını vurguladı. Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Kılca, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Hasan Kılca, Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretinin ardından Karatay Arastası’nı da gezdiklerini belirterek, Mevlana Türbesi’nin arkasında başlattıkları kentsel yenileme çalışmalarının ilk etabını Karatay Arastası’nın oluşturduğunu dile getirdi. Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Hasan Kılca, 84 bağımsız bölümden oluşacak Karatay Arastası’nın Konya’ya yakışır bir çarşı olacağını söyledi. Burada tarihi dokuya uygun yeni yaşam ve turizm alanları oluşturduklarını vurgulayan Kılca, Karatay Arastası tamamlandığında şehrin kalbinde nefes alan yeni mekanların Konya’ya kazandırılacağını ifade etti. Başkan Kılca, Çarşının Konya’nın cazibe merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

AKYÜREK: KARATAY’DAKİ YATIRIMLAR BÜYÜK BİR DEĞER TAŞIYOR

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de yaptığı açıklamada, Karatay’da yürütülen projelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karatay’ın her geçen gün gelişen ve Konya’nın vizyonuna değer katan bir ilçe olduğunu vurgulayan Akyürek, bu yatırımların şehre büyük katkı sağladığını söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’de örnek gösterilecek bir tesis olduğunu belirten Akyürek, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak bu merkezin Karatay’a ve Konya’ya büyük değer katacağını söyledi. Karatay Arastası’nın da şehrin tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşıyacak çok kıymetli bir proje olduğunun altını çizen Akyürek, bu çalışmaların Konya’nın vizyonuna katkı sağladığını vurguladı. Akyürek, projelere destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ederek, Karatay Belediyesi’nin başarılı çalışmalarını tebrik etti.