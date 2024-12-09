Edirne Süper Amatör Lig’de 6. hafta fikstürüne göre Keşan Atatürk Stadyumu’nda oynanması gereken Keşan Anafartalarspor ve Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, müsabakaya güvenlik güçlerinin zamanında gelmemesinden dolayı karşılaşma tatil edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süper Amatör Lig’de mücadele eden Anafartalarspor, kendi sahasında 3 puan almak için çıktığı Osmanlıspor maçı polis ekiplerinin zamanında gelmemesi nedeniyle mücadele tatil edildi.

Tüm hazırlıklarını tamamlayarak yeşil sahaya çıkan ev sahibi ve konuk takım oyuncuları, maçın tatil edilmesiyle soyunma odasına giderek formalarını çıkardı ve stadı terk etti. Polislerin 13.28'de gelmesine rağmen maç ileri bir tarihe ertelendi.

Her iki takımın maçı oynamak istemesine rağmen maçın orta hakemi Görkem Pehlivanlı'nın maçı tatil etmesi her iki takım yöneticileri de tepki gösterdi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Karatepe, "Emniyet mensupları geç gelmesinden dolayı maç ertelendi. Hakemin aldığı karar normalde çok doğru fakat hakemin inisiyatif kullanması beklenirdi. Güzel bir hava, Osmanlıspor kaç kilometre yoldan gelmiş" diyerek karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.