Harika havası, güvenli tropikal ortamı ve dünya standartlarındaki altyapısıyla Phuket, Avrupalılar için soğuk kışlardan ve siyasi gerginliklerden uzaklaşabilecekleri benzersiz bir kaçış noktası sunuyor.Media OutReach Newswire / PHUKET, TAYLAND (İGFA) - Tayland’ın en büyük adası olan Phuket, artık yurtdışında mülk arayan Avrupalı aileler, emekliler ve yatırımcılar için en gözde destinasyonlardan biri haline geldi.

El değmemiş plajları, canlı kültürü, yıl boyunca süren sıcak iklimi ve sıcakkanlı Tayland misafirperverliğiyle tanınan ada, soğuk kışlardan, ekonomik belirsizlikten ve büyük şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası sunuyor.

Londra, Frankfurt, Paris, Zürih, Viyana ve diğer büyük şehirlerden artan doğrudan uçuşlar ile Orta Doğu, Bangkok, Hong Kong ve Singapur üzerinden kolay bağlantılar sayesinde Phuket, Avrupalı gezginler için her geçen gün daha erişilebilir hale geliyor. Uygun yaşam maliyetleri, rahat yaşam tarzı ve huzurlu atmosferiyle ada, uzun süreli konaklamalar için öne çıkan destinasyonlardan biri olarak tanınıyor.

Phuket’teki emlak fiyatları, İspanya’nın Costa del Sol’u veya İtalya’nın Amalfi Sahili gibi Avrupa’nın popüler sahil bölgelerine kıyasla çok daha erişilebilir düzeyde. Alıcılar, uygun fiyatlı şık dairelerden yüksek değer sunan lüks markalı rezidanslara kadar geniş bir yelpazede seçenek bulabiliyor.

Phuket’in sunduğu yaşam tarzı da bir o kadar cezbedicidir. Ada sakinleri, açık hava etkinliklerinden dünya standartlarındaki golf sahalarına, yat marinalarından uluslararası alışveriş merkezlerine ve zengin gastronomi kültürüne kadar birçok imkânın keyfini sürebiliyor. Güvenilir yüksek hızlı internetin yanı sıra uluslararası hastane ve okulların varlığı, Phuket’i aileler, profesyoneller ve emekliler için daha da cazip bir destinasyon haline getiriyor.

Phuket’teki gayrimenkul gelişiminin arkasındaki en önemli güç, lüks ve yenilikçi Banyan Tree Hotels & Resorts markasıyla dünya çapında tanınan Banyan Group. Asya’nın en iyi markalı konut işletmecisi ve dünya genelinde beşinci sırada yer alan grup, sürdürülebilirlik, konfor ve yaşam kalitesine odaklanıyor.Bugüne kadar satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturan Avrupalı alıcılar, Banyan Group’un güçlü itibarına ve benzersiz satış sonrası hizmetlerine güveniyor. Grup, kısa süre önce International Property Awards’da 15 ödül birden kazanarak, Asya’da en fazla ödül alan emlak geliştiricisi unvanına sahip oldu.

Banyan Group tarafından geliştirilen 1.000 dönümlük entegre tatil kompleksi Laguna Phuket, adanın gayrimenkul cazibesinin merkezinde yer alıyor. Bang Tao Plajı’nın 3 kilometrelik sahil şeridinde konumlanan Laguna Phuket; göller ve yemyeşil ormanlık alanlar etrafında kurulmuş, yedi dünya standartlarında otel, ödüllü bir golf sahası ve 3 binden fazla markalı daireyi barındıran eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Tüm bu alanlar, ücretsiz shuttle ve feribot hatlarıyla birbirine bağlanarak misafirlere kusursuz bir ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Laguna Phuket, 50’den fazla milletten sakinlerin yaşadığı dinamik bir uluslararası topluluğa ev sahipliği yapıyor. Kapsamlı altyapısı; anaokulu, sağlık ve wellness tesisleri, benzersiz açık hava etkinlikleri, eğlence olanakları ve adanın en büyük mekânı olan göz alıcı yeni Rava Beach Club gibi birçok ayrıcalığı içeriyor. Tüm bu unsurlar, Laguna Phuket’i bağımsız ve enerjik bir yaşam alanı haline getiriyor.

Banyan Group Residences Genel Müdürü Stuart Reading, “Laguna Phuket, bugün dinamik bir yaşam alanına dönüştü. Burası; ailelerin, emeklilerin ve profesyonellerin güvenli, istikrarlı ve dünya standartlarında bir ortamda yaşamlarını sürdürebildiği, gerçekten özel bir topluluk.” dedi.