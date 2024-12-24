Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’nun 30. kuruluş yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.BİLECİK (İGFA) - Programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bozüyük Kaymakamı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy, ilçe protokolü, akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy yaptı. Konuşmaların devamında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Meslek Yüksekokulumuzun yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını vurgulayarak, “Pazaryeri Meslek Yüksekokulumuz, 30 yıllık birikimiyle sadece bir eğitim kurumu değil, bölgeye değer katan bir başarı hikâyesidir” dedi.

30 Yıllık Birikim ve Başarılar

1994 yılında kurulan Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, bugün 916 öğrencisi ve 23 akademik personeliyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan okul, çağın gereksinimlerine uygun eğitim anlayışıyla mezunlar vermeye devam etmektedir.

Etkinlik kapsamında, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’nun geçmişteki müdürlerine teşekkür edilerek hediyeleri takdim edildi. Görev yapan müdürler arasında; Tamer Göde, Prof. Dr. Ergin Uzgören, Kamil Özdemir, Öğr. Gör. Kadir Özan, Prof. Dr. Faruk Akın, Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural yer aldı.

Logo Yarışması ve Özel Gösterim

Otuzuncu yıla özel düzenlenen logo yarışmasında birinci olan Fatma Zehra Kızıldereli’ye ödülü Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından verildi. Programda ayrıca, Meslek Yüksekokulunun 30 yıllık hikâyesini anlatan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinliklere katkı sunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bonna Porselen San. Tic. Ltd. Şti. İnsan Kaynakları İş Ortağı Kübra Kuyubaşı ve EM-AS Sigorta adına mezunlar Sercan ve Elif Demirhan’a da hediyeleri takdim edildi.

Kutlama etkinlikleri, sergi alanının gezilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.