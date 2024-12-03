MEKTEBİM Koleji İş Dünyası Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen 'Patron Buluşmaları' söyleşisinde öğrencilere girişimcilik ve gelecek konularında bilgiler verildi. Mektebim Koleji İş ve Girişimcilik Direktörü Fuat Sami, Türkiye çapında girişimcilik turnesi düzenlediklerini belirtip, “Lise ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize 2 saat boyunca başarı ve başarısızlık hikayeleri anlatıyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen Patron Buluşmaları kapsamında İzmir Bornova Kampüsü’nün konuğu iş insanı ve fütürist Alphan Manas oldu.

Söyleşinin açılışında konuşan Mektebim Koleji İş ve Girişimcilik Direktörü Fuat Sami, öğrencilere girişimcilik yolculuğu ile ilgili bazı ipuçları verdi. Türkiye’nin ilk melek yatırım ağının kurucusu Fuat Sami, Mektebim Koleji ile bölgenin en girişimci zincirini oluşturmak için büyük bir projeye başladıklarını anlattı.

Mektebim Koleji’nin 25 ilde 45 kampüsü bulunduğunu dile getiren Sami, “Hedefimiz her bir öğrencinin normal derslerinin dışında iş dünyası ve girişimciliğe alışmalarını sağlamak. Anaokulundan itibaren liseye kadar eğitim programları, yarışmalar, yıl boyu süren etkinlikler, yarışmalar yapıyoruz. Kazanan öğrencilerin geçen yıl şirketleri kuruldu. Aslında inanılmaz bir girişimcilik ekosistemi yarattık.

Mektebim kolejlerinin geçen yıldan beri iş dünyası ve girişimcilik direktörlüğünü yapıyorum. 25 ildeki 20 binin üzerinde öğrencinin Fuat ağabeyleriyim. Onları girişimcilik tarafında hazırlıyorum. Her kampüste konsey başkanı girişimcilik kulübü ve kendi Instagram hesapları var. Her ilde yerel iş dünyası kurulu var. Bizim de yarattığımız kendi iş dünyası kurulumuz var. İller içinde bir yapılanma oldu. Tek derdimiz çocukların girişimcilik sezilerine genç yaşta kavuşmaları. Geçen yıl yarışmalarda 6 yaşında finalistlerimiz bile hocalarıyla beraber sahneye çıkıp fikirlerini sundu.

Bu yıl daha güçlü yeni projelere başladık" ifadelerini kullandı.