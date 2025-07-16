İstanbul’un en prestijli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, yaz boyunca müzikseverleri yıldız isimlerle buluşturacak Paribu Harbiye Açıkhava Konserlerine bu yıl Dedublüman konseriyle start verdi.İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen ve Paribu’nun kültür-sanat alanındaki sürdürülebilir katkılarıyla hayata geçen konser serisi, açılış gecesinde son yılların en beğenilen gruplarından Dedublüman’ı ağırladı.

Altı kişilik sahne kadrosuyla, müzik listelerinin zirvesinde yer alan şarkılarını seslendiren grup; kendine has tarzı, güçlü sahne enerjisi ve samimi performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖKSEL, ALEYNA TİLKİ VE CAN KAZAZ SÜRPRİZİ

Konserin sürpriz anları ise sahneye çıkan Göksel, Aleyna Tilki ve Can Kazaz oldu. Dedublüman’a eşlik eden üç sanatçı, beraber çıkardıkları an itibariyle müzik listelerinde ilk sıraya yerleşen kendi hit parçalarını seslendirerek Harbiye’yi adeta müzik şölenine çevirdi.

Göksel, Aleyna Tilki ve Can Kazaz ‘ın sahne aldığı anlar, dinleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Alkışlar ve tezahüratlar, gece boyunca Harbiye’nin büyülü atmosferini daha da ölümsüz kıldı.

YILDIZLARLA DOLU TAKVİM

Yaz boyunca dopdolu bir programla devam edecek konser serisi, Harbiye atmosferinde yıldız yağmuru yaşatacak.

İşte Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri takvimi:

17-18 Temmuz – Mabel Matiz

8-9 Eylül - Mabel Matiz

30 Eylül – Buena Vista All Stars

Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri, şehrin kalbinde müzikseverleri unutulmaz buluşmalarda bir araya getirmeye devam edecek.