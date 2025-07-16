15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde, Almanya’dan ABD’ye, Azerbaycan’dan Bosna Hersek’e birçok ülkede anma etkinlikleri düzenlendi; FETÖ’nün hain darbe girişimi kınandı, şehitler dualarla yâd edildi.ANKARA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde, dünya genelinde çeşitli ülkelerde anma programları düzenlendi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden derlenen haberlere göre, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı direnişi, “Zaferin Adı Türkiye” temasıyla anıldı.

ALMANYA

Köln Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törende, Başkonsolos Hüseyin Kantem Al, FETÖ’nün demokrasiyi ve milletin birliğini hedef aldığını vurguladı. 253 şehit ve 2 binden fazla gazinin kahramanlığına dikkat çekilen program, ay yıldızlı balonların uçurulmasıyla sona erdi.

ABD

Washington Büyükelçiliği’nde düzenlenen anma töreninde Büyükelçi Sedat Önal, Türk halkının demokrasi için fedakârlığını övdü. Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD-Türkiye ilişkilerindeki yakınlaşmayı vurguladı. Temsilciler Meclisi üyeleri Ryan Zinke ve Pete Session, Türk halkının mücadelesini takdir etti.

ARNAVUTLUK

Tiran’daki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen törende, Büyükelçi Tayyar Kağan Atay, darbe girişimine karşı milletin direnişini anlattı. Fotoğraf sergisi ve dualarla şehitler anıldı.

AVUSTURYA

Viyana Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Gürsel Dönmez, 15 Temmuz gecesi Ankara’da şahit olduğu direnişi paylaştı. “Biz güçlü bir milletiz” diyen Dönmez, şehitler için dua etti.

AZERBAYCAN

Bakü’de düzenlenen iki ayrı programda, Büyükelçi Birol Akgün, 15 Temmuz’un bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türk milletinin kahramanlığını övdü. Türk Şehitliği Camisi’nde dualar okundu, 253 fidan dikildi.

BOSNA HERSEK

Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde düzenlenen panelde, Zeljko Komsic ve Denis Zvizdic, Türk halkının demokrasi mücadelesini takdir etti. Büyükelçi Emin Akseki, FETÖ’nün sinsi yapısını anlattı. Fotoğraf sergisi ve “15/07 Şafak Vakti” filmi gösterildi.

BELARUS, BELÇİKA, BULGARİSTAN

Minsk, Brüksel ve Sofya’da düzenlenen törenlerde, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile şehitler anıldı. Büyükelçiler, FETÖ’nün hainliğini kınadı, milletin direnişini övdü.

FİLİSTİN, GÜRCİSTAN, HOLLANDA

Kudüs, Tiflis ve Lahey’de düzenlenen etkinliklerde, Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Ali Kaan Orbay ve Selçuk Ünal, Türk milletinin cesaretine vurgu yaptı. Fotoğraf sergileri ve dualar öne çıktı.

IRAK, İNGİLTERE, İSVEÇ

Erbil, Londra ve Stockholm’de anma programları düzenlendi. Londra’da LED ekranlı araçlarla 15 Temmuz direnişi anlatıldı. Büyükelçiler, milletin birliğini ve demokrasi zaferini vurguladı.

İTALYA, KATAR, KKTC

Roma’da Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, Doha’da Büyükelçi Mustafa Göksu, Lefkoşa’da Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Temmuz’un önemini anlattı. Katar Emiri Şeyh Temim, Erdoğan’ı tebrik etti.

KIRGIZİSTAN, KOSOVA, KUVEYT, LÜBNAN

Bişkek, Priştine, Kuveyt ve Beyrut’ta düzenlenen etkinliklerde, büyükelçiler FETÖ’nün darbe girişimini kınadı. Bişkek’te 253 fidan dikildi, Priştine’de Fikrim Damka Türk milletini övdü.

MALTA, MISIR, NİJERYA

Valetta, Kahire ve Abuja’da anma törenleri yapıldı. Kahire’de Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türk ve Mısır marşlarıyla programı açtı. Abuja’da eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari için de saygı duruşu yapıldı.

ÖZBEKİSTAN, PAKİSTAN, ROMANYA, RUSYA, SIRBİSTAN, ÜRDÜN, YUNANİSTAN

Taşkent, İslamabad, Bükreş, Moskova, Belgrad, Amman ve Atina’da düzenlenen törenlerde, büyükelçiler Türk milletinin 15 Temmuz’daki destansı mücadelesini vurguladı. Fotoğraf sergileri, dualar ve fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.