Bursa’da tarım sektörünün öncü firmalarından Öztrak Özmenler Traktör, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa showroomunda gerçekleşen buluşmaya, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, Nilüfer ve Osmangazi’nin yanı sıra diğer ziraat odası başkanları, muhtarlar, Türk Traktör yöneticileri, belediye meclis üyeleri, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Öztrak Özmenler Traktör Genel Müdürü İbrahim Özmen, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yaparak, “Bu mübarek ayda siz değerli dostlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım sektörü, ülkemizin geleceği için stratejik bir öneme sahiptir ve bizler de çiftçilerimizin yanında olarak, onlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Katılımcılar, iftar sofralarında bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı. Dostluk ve samimiyetin ön planda olduğu program, yapılan dualarla sona erdi.