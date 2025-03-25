Bir süre önce Socar'dan Aksa Doğalgaz'a satışı gerçekleşen Bursagaz ve Kayserigaz Dağıtım Şirketlerinin devri tamamlandı. Bursagaz, devir işlemini SMS'le duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursagaz'ın Aksa Doğalgaz'a şirket devri 25 Mart 2025 tarihi itibariyle tamamlandı.

Bursa'daki abonelerine son kez Bursagaz üzerinden SMS gönderen şirket, söz konusu devrin tamamlandığını duyurdu.

Şirket gönderdiği SMS'inde, "Değerli Abonemiz, 25 Mart 2025 itibarıyla Bursagaz'ın Aksa Doğalgaz'a devrinin başarıyla tamamlandığını duyurmaktan memnuniyet duyarız. Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olarak, yüksek müşteri memnuniyeti ilkemiz doğrultusunda siz değerli abonelerimize güvenli, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu önemli gelişmenin tüm şehrimize ve abonelerimize hayırlı olmasını diler, iyi günler dileriz" ifadelerini kullandı.