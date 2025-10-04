CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da gerçekleştirdiği mitingde, “Bu ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapacağız ve enflasyonu onlar gibi yüzde 1,5 yapacağız. Biz mevcut fakiri seviyoruz ama fakirliği sevmiyoruz. Andolsun ki bu parti iktidar olacak, bu meydanda bir tane fakir kalmayacak.” dedi.

BOLU (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da vatandaşlara seslenirken, iktidara gelmeleri halinde Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapma sözü verdi.

“‘TEK FAKİR KALMAYACAK’ LAFI BOŞ LAF DEĞİL”

CHP Genel Başkanı Özel, “Bir yandan Bolu’ya yaptıklarımız, yapılanlar, yapılmayanlar; haklılar, haksızlar. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’e göre enflasyon aylık yüzde 3,2. yıllık yüzde 33. Ama gerçek enflasyon ENAG ölçtüğünde yıllık yüzde 63. Arada yarı yarıya fark var. Maalesef bu yarı yarıya fark da emeklinin maaşından, asgari ücretlinin alacağı zamdan, memurun maaşından çıkıyor. Hesaplar TÜİK’e göre yapılıyor. TÜİK, Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu’nun baş harfleri biliyorsunuz. Ama diğer tarafta yoksulluk artık katlanılamaz bir noktaya geliyor. Bakın geçtiğimiz hafta açıklanan rakama göre resmi yoksulluk sınırı 91 bin lira oldu. Şu meydanda evine ayda 91 bin lira girenler bir el kaldırsın. Girmeyenleri bir görelim? Bakın bu meydan resmi rakamlara göre fakir. Ben soruyorum, ‘Erdoğan sizi seviyor mu?’ diye. Meydan diyor ‘Hayır.’ Seviyor mu? Niye? Çünkü fakir sevmiyor. Herkes fakir olduğu için de Erdoğan hiçbirimizi sevmiyor. Ama size şunun sözünü veririm: Biz mevcut fakiri seviyoruz ama fakirliği sevmiyoruz. Andolsun ki bu parti iktidar olacak, bu meydanda bir tane fakir kalmayacak. Bolu’da bir tane fakir kalmayacak. Zor bir şey söylemiyoruz. İstifaya davet etmekte hiç haksız değilsiniz. Bakın 40 Haramiler var. 43 büyük firma, bunlardan bütün ihaleleri alanlar, keyfi yerinde olanlar. Bütçeye bunlar için geçen sene 700 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçme parası koydular. Bütçeye bunun hesabını koydular. Yani üretiyor, kazanıyor, vergisi belli oluyor. Ödeyeceği vergiden bizimkiler vazgeçiyor. Oysa bu vatandaşın, şu gariban vatandaşın birinin 10 lira vergisini affetmezler. Faiziyle, kapısına haciziyle gelirler. Ama iş zenginlere gelince akıl almaz işler yapıyorlar.”

“‘ENFLASYON HER YERDE’ DİYEN YALAN SÖYLÜYOR”

“19 Mart darbesine harcadıkları para, 160 milyar dolar. Çiftçilere ödenen… Yani az buluyoruz, ‘Artsın’ diyoruz ya. Ona ödenen toplam desteğin 100 katını o darbeye harcadılar. ‘Emekli maaşını asgari ücret yap’ diyoruz, ‘Para yok’ diyor. 150 katını harcadılar. ‘Asgari ücreti 30 bin lira yap ama aradaki farkı da küçük esnafa destekleme olarak öde’ diyoruz. Buna lazım olan paranın 120 katını harcadılar. Yani bu meydanda bir tane fakir kalmayacak lafı, boş bir laf değil. Bu bir tercih. Parayı ya yandaşlara yedirirsin, ya iktidarda kalmak için darbeye girişirsin, ya da bu milletin gözünün içine bakarsın. Ben de emekli çocuğuyum kardeşim. Emekli maaşının en düşüğü bunlar geldiğinde tam sekiz çeyrek altın alıyordu. Bugünkü parayla hesaplayın, en düşük emekli maaşı 58 bin liraymış ama bugün 16 bin lira. Bakın daha temmuzda zamladılar, 16 bin lira. Normalde AK Parti hiç gelmese, sana ilişmese, sen sekiz çeyrek altınını alıyor olsan, 58 bin lira alacaksın bugün. Asgari ücret yedi çeyrek altındı. Hiç ellemese, 50 bin liraydı asgari ücret bugün. Öyle baktığınızda iki asgari ücret giren ev, 100 bin lira para alıyor olsa yoksulluk sınırı 91 bin liraysa karı - koca çalışan bir aile işte yoksulluktan, fakirlikten kurtuluyor. İki emekli maaşı giren ev bu yoksulluktan, bu fakirlikten kurtuluyor. Buradan açıkça ve net olarak söylüyoruz. AK Parti’nin geldiği ve sizden aldığı ne varsa onları size iade etmek, halkın partisinin boynunun borcudur. Yüzde 3,2 enflasyon, aylık. Bir de çıkıp diyorlar ki ‘Enflasyon dünyanın sorunu.’ Doğru, öyleydi. Dünya enflasyonu önce yendi. Sonra pandemi geldi, enflasyonlar yükselmeye başladı. Almanya’da yüzde üç olan enflasyon altı çıktı, paniğe kapıldılar. Yüzde dört olan enflasyon, sekiz oldu Avrupa ülkelerinde, hızla harekete geçtiler. Faiz silahını doğru kullandılar ve enflasyonları aşağı çektiler. Bugün Avrupa Birliği’nin enflasyon oranı yıllık yüzde 2,7. Bizim bir aylık enflasyon Avrupa’nın yıllık enflasyonundan fazla. Yani ‘Enflasyon her yerde var, hayat pahalılığı dünyanın sorunudur’ diye söyleyen kim varsa yalan atıyor.”

“ASGARİ ÜCRET ENFLASYON DÜŞENE KADAR HER AY OTOMATİK ZAMLANACAK”

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapacağız ve enflasyonu onlar gibi yüzde 1,5 yapacağız. Bolu’nun çiftçisi de Atatürk’ün dediği gibi ‘milletin efendisi’ olacak. Emeklisi de asgari ücretlisi de onurlu bir yaşam sürecek. Söz veriyoruz. Bu yılın ilk dokuz ayının enflasyonu yüzde 25’i aştı kendi rakamlarıyla. Asgari ücreti yılbaşında 22 bin lira yaptılar, şimdi onu satın alma gücü o güne göre 16 bin 500 liraya düştü. Yalvarıyoruz, mücadele ediyoruz. Seçimde ‘Asgari ücrete dört kez zam yapabiliriz’ diyenler yılda bir sefer biliyorlar, onu da enflasyonun altında veriyorlar. Bir daha asgari ücretliye selam bile vermiyorlar. Buradan hem asgari ücretlilere, hem de ona oranla olarak biraz üzerinde maaş alan herkese açıkça söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında insanca bir asgari ücret, aynı dünyadaki gibi bir yıldan sonra kıdemle hızla ondan uzaklaşan bir ücret politikası ve bu asgari ücretle her ay maaşını aldığında, öyle dediğim yüzde 2’lere inene kadar her ay enflasyona göre ayarlanan ve otomatik olarak zamlanan asgari ücret verilecek. Asgari ücretliye yılda bir kere ver, sonra selam bile verme. Bu devir bitecek, her yıl bir önceki ayın enflasyonu maaşlara yansıtılacak. Söz veriyoruz.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADIM ADIM İKTİDARA YÜRÜYOR”

“Buradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı her mitinginde, her eyleminde, her toplantısında sizler böyle kendi geleceğinize sahip çıktıkça, kendi demokrasinize sahip çıktıkça Cumhuriyet Halk Partisi’nin de size nasıl sahip çıkacağını, sorunları nasıl çözeceğini, her soruna hangi çözüm önerisini ürettiğini daha sık ve daha çok duyacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu yarın Bolu’da yaptığı kamptan sonra hem Meclis zemininde sorunlar kadar çözümleri söyleyen, hem sokaklarda, meydanlarda, katıldıkları her toplantıda Türkiye’yi yönetmeye hazır kadrolarımızın ve Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi ilk 100 günde, 500 günde neler yapacağımızı, kalıcılaşmış görünen sorunları nasıl hızla ortadan kaldıracağımızı teker teker anlatacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi adayıyla, grubuyla, örgütüyle, milleti ile birlikte adım adım iktidara yürüyor. Adım adım iktidara yürüyor.

”O DİPLOMASIZI ÜÇ KEZ ÜST ÜSTE YENDİ”

“Ben sorunları nasıl çözeceğimi söyleyince, takip ediyordur mutlaka Silivri’de 12 metrekarelik hücresinde, meydan ‘Cumhurbaşkanı İmamoğlu’ diye bağırmaya başladı. O zaman Bolu’dan Silivri’ye, sadece Silivri’ye değil, İzmir’e, Antalya’ya, Afyon’a, Bolu’ya, Düzce’ye bir selam yollayalım. Ve bizi oradan izleyen yiğidimize, aslanımıza şu ta en ileriden ışıkları bir yakın bir görelim. Hep birlikte bir Yiğidim Aslanım söyleyelim. Sonra devam edelim. Helal olsun bu güzel koroya. Helal olsun Bolu’ya. Bir Maçkalı’dan dinledik, Allah gani gani rahmet eylesin Volkan Konak’a. Bir Maçkalı için dinledik, Allah şifa versin Mehmet Murat Çalık’a. Ve bütün arkadaşlarımıza buradan bir selam yolladık. Malum bu Ekrem Başkan’ın içeride olmasını, sebepsiz yere içeride yattığını kimse sanmasın. Bir sebebi var. Büyük bir suçu var. Biliyor musunuz suçunu? Suçu Türk Ceza Kanunu’nda yazan bütün suçlardan daha ağır. Çünkü örneğin 31 yıl önce birisi bir cinayet işlemiş olsa, bugün itiraf etse, yargılanmıyor, ‘Zaman aşımı var’ diyorlar. Ekrem Başkan’ın 35 yıl önce 17 yaşındayken kayıt yaptırıp, 34 yıl önce nakille geldiği, diploma aldığı üniversitenin diplomasını 31 yıl sonra iptal ediyorlar. Ben diploması olan birinden bahsediyordum. Siz diploması olmayan birinden bahsediyorsunuz. O başımızdaki diplomasızı gönderip, yerine helal diplomasıyla Ekrem Başkan’ı getirmeye kararlı mısınız? Şimdi öyle bir suçu var ki Ekrem Başkan’ın, o diplomasızı üç kez üst üste yendi, dördüncüye de yenmeye karar verdi. O yüzden saldırıyorlar bu kadar.”

“MEŞRUİYET AMERİKA’DAN ALINMAZ, BOLU’DAN ALINIR”

“Erdoğan kendine çalıştı yetmedi, zenginlere çalıştı yetmedi. Şimdi kime çalışıyor? Bravo. Trump‘a çalışıyor. Öyle bir şey ki Trump‘ın istedikleriyle kendi isteğini trampa ediyor. Dünyanın en acımasız alışverişi. O kadar zengin ülke, bu kadar yoksulluk, zorluk içinde bir yaşayan bir ülke, onların bize katkı yapması gerekirken; gidiyor, anlaşma yapıyor, 250 tane Boeing alacak. Gidiyor, fahiş fiyata Amerika’dan sıvılaştırılmış gaz alıyor. Türkiye’de Eskişehir’dekiler başta olmak üzere çok kıymetli mineralleri, nadir elementleri Trump istediği için, aynı Ukrayna’da olduğu gibi Trump‘a vermeye çalışıyor. Peki bunları yapıp da karşılığında ne alıyor? Hiçbir şey. Ne almış biliyor musun? Kendisi için meşruiyet almış. Yani ben söyleyemiyorum. Ben söylesem çıkıp itiraz etmekte haklı. Demesi lazım ki ‘Ya ben seçime girdim de, seçimden çıktım da, o da bu da.’ Bir kez meşruiyetin iki ayağı var. Birisi sandıktan çıkacaksın, ama sonra demokratik ve adil yöneteceksin. Ben sandıkla ilgili kısmıyla, bunu getiren anayasa değişikliğinin öncesinde, sırasında, sonrasında olanlar, başta OHAL olmak üzere zaten meşruiyeti tartışmalı. Ama dese ki ‘Son sandıktan çıktım.’ Devamında da adil yönetmedin, demokratik yönetmedin. Ama bunları Ana Muhalefet Lideri olarak ben değil, gidip de icazet aldığı, yan yana poz vermek için uğraştığı Trump söylüyor. Gitmeden önce Trump‘ın Ankara Büyükelçisi ‘Hiç aklıma gelmemişti’ diyor. ‘Trump çok zeki bir adam. Erdoğan’a ‘Meşruiyetini vereceğim, her şey güzel olacak. Her şeyi alacağım’ dedi’ diyor. ‘Trump çok akıllı’ diyor. Gittiği gün Filistin’le ilgili bir soruya ‘Trump savaşı bitiremedi’ dedi diye bu sefer Dışişleri Bakanı Erdoğan hakkında ‘Beş dakika görüşmek için yalvarıyorlar. Erdoğan da gelecek görüşecek. Bütün meseleler burada biter. Bir de ileri geri konuşuyorlar’ diyor. Bu Büyükelçi o Dışişleri Bakanı bunu dedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi Trump‘ın yanına gitti, ilk cümle ne? Trump dedi ki, ‘Hileli seçimleri en iyi bu bilir’ dedi. Ve meşru olmadığını, Türkiye’de bir meşruiyetinin kalmadığını, Amerikan kamuoyunun da onu meşru bir aktör görmediğini kendi tespit etmiş. Mineraller, madenler, Boeingler, gazlar karşılığında ona meşruiyet vermiş. Buradan Erdoğan’ın gözünün içine baka baka söylüyorum. Meşruiyet okyanus ötesinden, Amerika’dan alınmaz. Bolu’dan alınır, milletten alınır, milletten. Bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık, bu kadar mücadele. Bir de gitmiş Trump‘tan icazet alıp darbeye girişmiş bir de üstüne meşruiyeti de oralarda arıyor.”

“MUHALEFETE MUHALEFET DEVRİNİ ÇOK GERİDE BIRAKTIK”

“Açıkça söylüyorum. Burada çok net, geçtiğimiz hafta bu otobüsün üstünde Filistin mitingi için muhalefet partilerinin liderleri ile birlikteydik. Her zor günümüzde bize koşan, gelen, destek açıklayan güçlü bir muhalefet var Türkiye’de. İYİ Parti’nin, DEVA’nın, Gelecek’in, Saadet Partisi’nin, yeni mücadele hattıyla Yeniden Refah Partisi’nin, DEM Parti’nin tüm süreçlerde, CHP’ye yapılan saldırılarda, destek açıklamalarını okuduk, ziyaretlerini kabul ettik, müteşekkirlerimizi de bildirdik. Bundan sonra da kimse, sakın ha sakın birileri kendini gayrimeşru görüp, birileri CHP’nin olmadığı yerde ‘Aman aman’ deyip yıllardır bayramlaşmadığı partileri davet edip çay içti diye, yıllardır elini sıkmadıklarına şimdi çeşitli umutlarla el uzattılar diye esas kızılacak dururken, hiçbir günahı olmayan kişilere, partilere, seçmenlerine ağır gelecek sözler, laflar söylenmesin. Çünkü bildiğimiz bir şey var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir cephe olarak savunmuyoruz. Biz Türkiye’nin bütün demokrasisini savunuyoruz. Bunun için de şunu biliyoruz ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bunun için muhalefete muhalefet devrini çok geride bıraktık. Geçmişte hatalar oldu, kusurlar oldu, tartışmalar oldu. Haklıyı, haksızı orada bıraktık. Biz önümüze bakarken kol kola, omuz omuza dayanışma içinde, başımızdaki bu kötülüğe karşı kendini getiren sandıktan kaçan, demokrasi treninden inen, bir daha seçim yapmamayı bile hesap eden, yapacaksa da kendinden sonrasına veliahtı bile aileden arayan birine karşı demokratik mücadeleyle kazanacağız. Mücadeleyi büyütmeye, bütün muhalefete hep beraber sarılmaya söz mü? Söz mü? Sakın ha sakın, kimse iktidara muhalefet etmek varken, muhalefete muhalefetle uğraşmasın. Bizim hedefimiz belli, sandık gelecek başımızdaki bu ceberut iktidar gidecek.”

“37 VATANDAŞIMIZ VE 200 AKTİVİST İSRAİL’İN ELİNDE”

“Bir yandan da Beyaz Saray Gazze planını açıkladı. Maalesef günde 100 çocuğun öldüğü yerde, bütün dünya da ‘Belki kan durur’ diye durdu bir baktı. Ve aslında bu adil olmayan, haksız, eşitsiz yaklaşıma hiç olmazsa kan dursun diye bir şans vermeye başladı. Ama daha bunun üzerinden bir gün geçmeden İsrail Sumud filosuna saldırdı. 37 vatandaşımız ve 200 aktivist şu anda İsrail’in elinde. Ve Türkiye’de hukuk devletini işletmeyenler, dünyada da vatandaşlarımıza yapılan hukuksuzluklara ses çıkaramıyorlar. 37 tane civcivini alsan İngiliz’in, Amerika’nın, İsraillinin karşına dikilir. 37 canımız İsrail’in elinde bizimkilerin hiçbir şey yaptığı yok. Buradan açıkça söylüyorum, biz Filistin meselesinde yanarlı dönerli, çıkarlı mıkarlı ilişkilerin içerisine girmeyiz. Tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Karaoğlan Ecevit, Yaser Arafat‘a ne destek verdiyse Özgür Özel de Mahmut Abbas‘a o desteği verir. Bu meydan Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin’e nasıl bakıyorsa, Filistin’e öyle bakar. Ağzından günü gelince Filistin’i düşürmeyenler, böyle bir süreçte Filistin planında Gazze’nin bir yandan boşaltılması, yerine Trump‘ın gelmesi, oralara kendince bir takım yatırımlar yapması, önündeki hidrokarbon yataklarına çökmesi gibi Amerika’nın kazançlı çıkacağı bir planı, Filistin lehine çevirebilmek için dünya kamuoyunu harekete geçirmek durumundadır. Ben kendi adıma hem Başkan Yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal’de, hem Avrupa’daki bütün sol ve sosyal demokrat partilerin çatı örgütü PES’te bunun için mücadele ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Tüm uluslararası temaslarla grubumuz da Filistin’in yanındadır ve sonuna kadar arkasındadır.”

“BAK YEDİ AY SONRA OTOBÜSÜN ÜZERİNDEYİM YİNE”

“Malum 19 Mart darbesinin üzerinden tam 198 gün geçti. İktidar o gün milletin sofrasından kalktı, gitti Trump’ın sofrasına oturdu. 198 gün sonra burada, Bolu’dayım. O günlerde söylediği bir sözü Bolu’ya hatırlatayım. Diyordu ki, ‘Bir aya kalmaz, bir ay. İnsan içine çıkamayacaklar.’ Bak, yedi ay sonra otobüsün üzerine çıktım yine. Bolu’nun gözünün içine bakıyorum. ‘Birbirlerinin yüzlerine bakamayacaklar’ diyordu. Milletin yüzüne bakıyorum, Bolu’nun gözünün içine bakıyorum. Buradan söylüyorum ki sen siyasi mücadeleyi bıraktın. Örneğin, Erdoğan Bolu AK Parti teşkilatına güvenmiyor, Bolu AK Gençlik’e güvenmiyor, kadın kollarına güvenmiyor. Onun için yeni bir kol kurmuş, bizi yenmek için. AK Parti’nin yargı kollarına güveniyor. Yargı Kolları Başkanı Akın Gürlek’e güveniyor. Biz Bolu’da siyaseti milletvekilimizle, il başkanımızla, belediye başkanımızla, yöneticilerimizle birlikte yapıyoruz. Biz varsa yoksa sonuna kadar Bolu’ya inanıyoruz, gücü de Bolu’dan alıyoruz, hizmeti de Bolu’ya yapıyoruz. Oraya bir yargı kolları başkanı koymuş.”

“GEZİ’DE DEĞİL, AK PARTİ’NİN KARA DÜZENİNE ALET OLUP SUÇ İŞLİYOR”

“Bugün Fatih Altaylı’nın duruşması vardı. 104 gündür tutuklu. Boş Koltuk yayınını milyonlar izliyor adam içeride iken. Bugün, 104 günün sonunda serbest kalması dışında bir seçenek yok. Yaptığı suçlama; ağzıyla söylediği lafın başını kırpmış ve sonunu kırpmış. Efendim ‘Cumhurbaşkanı’na tehdit ve hakaret.’ Lafın içinde ne tehdit var, ne hakaret. Bugün tutukluluğun devamına karar verdiler. Ayşe Barım, 13 yıl önce Gezi Parkı’na gitmiş. Buradan duyana, duymayana duyuralım. Şikayetçi, bunu şikayet eden diyor ki, ‘Ayşe Barım’ı tanımam. Sosyal medyadan Gezi’ye gittiğini gördüm. Kızdım, şikayet ettim. Gözümle görmedim’ diyor. 13 yıl sonra 248 gündür tutuklu. Hakim karşısına çıktı, ‘Gezi’ye onların Ayşe Barım götürdü’ dedikleri bütün sanatçılar ‘Ayşe söylemedi’ dediler. Hatta birisi dedi ki, ‘Ne Ayşesi ya, beni Yavuz Bingöl çağırdı’ dedi. Yavuz Bingöl, o zaman özgürlükçüydü, bugün darbeci oldu ve Erdoğan’ın dizinin dibine oturdu. Eğer şu kadarcık haysiyeti olsa birilerinin bu ifade üzerine giderler, nasıl karga tulumba herkesi alıyorlar. Öyle de değil, bir telefon açın ya. Bir telefon açın da Yavuz Bingöl’ü bir ifadeye çağırın göreyim. Ama Yavuz Bingöl Gezi’de suç işlemedi. Bugün AK Parti’nin kara düzen düzenine alet olduğu için suç işliyor. Furkan Karabay, ‘Akın Gürlek hakkında haber yaptı’ diye tutuklandı. 114 gündür hapiste. Genç arkadaşımızı bugün yine hapisten salmadılar. Onun için söylüyorum. Bizim birbirimizle uğraşmaya değil, hep birlikte mücadele etmeye, hep birlikte kazanmaya ihtiyacımız var. Ne diyoruz? ‘Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.’ Muhteşemsiniz. Bugün Bolu’da Bolu tarihinin en önemli akşamlarından bir tanesinde dezavantajlı bir tarihte, dezavantajlı bir saatte muhteşem bir birlikteliği hep birlikte yaşadık”

“BİZ BU HALKIN PARTİSİYİZ”

“Karşımızda bundan 23 yıl önce kendi hocasına, Erbakan Hoca’ya ‘Yaş 70, iş bitmiş’ diyen biri var. Bundan 25 yıl önce rahmetli Ecevit‘e, Karaoğan’a Kıbrıs Fatihine, Amerika’nın dizinin dibine çöken değil, dizini titreten Karaoğlan’a ‘Ölünce mi bırakacaksın be adam?’ diyen birisi şimdi o yaşlara geldi. Ben kimseye ne ölümü anarım, ne yaşlılığıyla dalga geçerim. Allah herkese sıhhat, afiyet versin. Güçleri yetiyorsa mücadele etsinler, bizi yensinler. Ama biz gücünü Amerikalar’da arayan, bu milletin gözünden de gönlünden de düşmüş olanlara karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini bir kez daha birinci parti yapmaya ve geçen son seçimlerde olduğu gibi ‘Türkiye’nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’ dedirtmeye devam edeceğiz. Biz oğlan mı olsun, damat mı olsun, atanmış bakanlardan TikTokçu mu olsun, yoksa çıksın Erdoğan mı olsun, rakip konusunda bir tercihimiz yok. Çünkü biz karşımızda kimin olduğuna değil, kimin gözünün içine baktığımıza bakıyoruz. Biz işçilerin, alınteri ile çalışanların, toprağa alnının terini düşürüp oradan bereket fışkırtanların, açtığı dükkanında helal bir kazanç için siftahı bekleyenlerin, biz geleceği dünyanın öbür ucunda değil, hayallerini burada kurmalarını istediğimiz gençlerin partisiyiz. Biz emeklinin de emekçinin de yaşlıların da gençlerin de çiftçinin de köylünün de esnafın da biz bu halkın partisiyiz. Biz sizin partiniziz. Bunun için hep beraber partimizin yenilediğimiz programıyla, hükümet programımızla, seçim vaatlerimizle, açıklanan her bir vaadimizle kimin yarasına süreceğimiz merhemi söyleyerek, bu güzel ülkeyi güçlendirerek, kalkındırarak, adaleti mahkemede de cüzdanda da sağlayarak, 100 liralık verginin 89 lirasının milletten, 11 lirasının şirketten alındığı değil. Bugün yüzde 68 vergi dolaylı vergi. Şu çerezci dükkanına girince, şuradan ayakkabı alırken, elektrik faturasında, su faturasında, benzinde, telefonda fabrikatörle kapısındaki bekçi aynı vergiyi veriyor. Yüzde 21 de maaşlardan kesilen vergi. Etti; 89. Yüzde 11 kurumlar vergisi. Bunu tam tersine çevireceğiz. Çok kazanan çok verecek, az kazanan az verecek. Kazanmayan vergi falan vermeyecek. Söz veriyoruz.”

“İKTİDARA DÜNDEN BİR GÜN DAHA YAKLAŞTIK”

“Her gün sabah güneş doğduğunda yatağınızdan kalkarken şunu düşünerek kalkın. İktidara dünden bir gün daha yaklaştık. İstedikleri kadar kaçsınlar o sandığı kaçırsınlar, eninde sonunda o sandığı da getireceğiz bu iktidarı da değiştireceğiz. Ve en sonunda bir kez daha hep beraber Türkiye’ye kurtarmanın, demokrasiyi yeniden kurmanın ve bu ülkeyi hepimizin ülkesi yapmanın azmindeyiz, kararlılığındayız. Bunun için bir tek şeye ihtiyaç var. O da sizin inancınızı kaybetmemektir. Sizin gösterdiğiniz bu cesareti sürdürmektir. Bu meydanlara sığmayan, Bolu’ya taşan bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeliyiz. Ahlaki üstünlük bizdedir. Ahlaki üstünlük psikolojik üstünlüğü getirir, o bizdedir. Psikolojik üstünlük, çoğunluk enerjisini getirir. O bizdedir. Ahlaki üstünlüğümüzle, psikolojik üstünlüğümüzle, sizdeki çoğunluk enerjisiyle biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nde Cumhurbaşkanı Adayı kim? Kim adayımız? Ekrem İmamoğlu. Ya olmazsa? Ya yolunu keserlerse? Yerine kim aday biliyor musun? Sizsiniz aday. Kaldır elini göreyim. Sensin aday. Benim adayım sensin. Yarın sabah yataktan Cumhurbaşkanı Adayı olarak kalkmaya hazır mısın? Kapı kapı çalışmaya, sonuna kadar anlatmaya, bu iktidarı yenmeye hazır mısın? İşte benim Cumhurbaşkanı Adaylarım. Birlikte yürüyecek miyiz? Haydi o zaman. Yürüyelim arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Hepinize güveniyorum, hepinize inanıyorum. Sağ olun, var olun.”