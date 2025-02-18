Partisinin grup toplantısında 2024 yılı ile 2025 yılı Ramazan kolilerini karşılaştıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024'te 950 TL olan koli içeriğindeki fiyatın bu yıl bin 610 TL olduğunu belirtti. Özel, Türkiye'de yaşanan sivil darbe girişimine de dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık TBMM Grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU DARBEYE MEYDAN OKUYORUZ"

Türkiye'nin sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içinde olduğunu ifade eden Özgür Özel, Türkiye'de yaşanan bir sivil darbe girişimine dikkati çekti.

"Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız" diyen Özgür Özel, "Biz bu darbeye teslim olmayız! Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum" dedi.

Genel Başkanımız Özgür Özel, partimizin haftalık TBMM grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/sTIbifunLd— CHP ???????? (@herkesicinCHP) February 18, 2025

RAMAZAN KOLİLERİ YÜZDE 70 ARTTI

Toplantıda ekonomik gidişata yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Genel BaşkanI Özgür Özel, 2024 yılı ile 2025 yılı Ramazan kolilerini karşılaştırdı.

2024'te 950 TL olan koli içeriğindeki fiyatın bu yıl bin 610 TL olduğunu ifade eden Özel, 8 üründeki artışın yüzde 70 olduğunu açıkladı. Emekliye yüzde 15 zam yaparak 'Ben emeklimi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, kendisini milletin vicdanına havale ettiğini söyleyen Özel, asgari ücretin ilk kez bu yıl bir Cumhuriyet altını alamayacak duruma geldiğini kaydederek, “Bu 74 yılda ilk kez yaşanmış bir durum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ayşe teyzem ile Mehmet amcama şikayet ediyorum” diye konuştu.

Bu arada CHP'li 81 il başkanı da yaptıkları ortak açıklama ile "Hiçbir güç, CHP örgütünün iradesine ipotek koyamaz!” mesajı verdi.

CHP'li başkanlar, kumpaslara geçit vermeyeceklerini belirtti.