20-30 Ağustos tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sakarya’da kampa girdi.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, 20-30 Ağustos tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası öncesinde hazırlık kampını Sakarya’da gerçekleştiriyor.

Büyükşehir’in ev sahipliğinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kamp, milli sporcular için hem fiziksel hem de mental hazırlık açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin farklı illerinden seçilen 9 milli para yüzücü, antrenörleri eşliğinde yoğun bir antrenman programı yürütüyor.

İlk kez Sakarya’dalar

İlk kez Sakarya’da düzenlenen bu özel kamp, aynı zamanda şehir için de bir ilk olma özelliği taşıyor. Teknik antrenmanlar, kondisyon çalışmaları ve bireysel performans analizlerinin yer aldığı program kapsamında sporcular, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıyor.

Milli takım antrenörleri, Sakarya’daki kamp sürecinin verimli geçtiğini vurgularken, sporcular da sunulan imkânlar ve gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.