Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, Türk savunma sanayiini uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor. Sene başından bu yana savunma sanayiindeki kabiliyetini dünyanın dört bir yanında sergileyen Otokar'ın yeni durağı kardeş ülke Azerbaycan oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Brezilya, Endonezya, Romanya, Suudi Arabistan, Fransa ve Güney Afrika'daki savunma sanayii fuarlarına katılarak kara sistemleri alanındaki ürün ve kabiliyetlerini tanıtan Otokar, şimdi de ADEX 2024’te kardeş ülke Azerbaycan'da boy gösteriyor.

Otokar, 26 Eylül’e kadar sürecek fuarda Azerbaycan Ordusu’nun da envanterinde bulunan COBRA II Ambulansını sergileyip, dünyaca ünlü zırhlı araçlarını ve kara sistemlerindeki üstün kabiliyetlerini tanıtacak.

NATO ve Birleşmiş Milletler’in kara sistemleri tedarikçilerinden biri olan Otokar'ın askeri araçlarının dünyada farklı bölgelerde, pek çok farklı görevde, iklim ve arazi koşulunda hizmet verdiğine dikkat çeken Otokar Savunma Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, "Beş kıtada, 40'tan fazla ülkede 33.000'den fazla askeri aracımız görev alıyor. Bu araçlar, muharebe koşullarından barış güçleri hizmetlerine kadar en zorlu koşullarda yüksek performans ve güvenlik sunarak, en kritik görevlerde ihtiyaç duyulan desteği sağlıyor” dedi.

Otokar’ın Azerbaycan ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği olduğunu vurgulayan Sedef Vehbi, fuarda sergilenen COBRA II Ambulansımız da bu araçlardan biri olduğunu belirterek, "Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına modüler yapısı ile cevap veren COBRA ll, bugün dünya genelinde 20’den fazla son kullanıcıda başarıyla görev alıyor. Otokar olarak geniş ürün gamımızla Azerbaycan’ın ihtiyaçlarına cevap vermeye her daim hazırız" dedi.

HER GÖREVE UYGUN MODÜLER PLATFORM: COBRA II

ADEX’te ambulans versiyonu sergilenen COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak görev alabiliyor.