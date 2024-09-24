Gürsu Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği Anne Çocuk Atölyeleri açılır açılmaz ilçe halkının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Anne ve çocukları için düzenlenen atölyede, yüzlerce çocuk, uzman eğitmen eşliğinde özel bir eğitim ve aktivite olanağı buluyorlar.BURSA (İGFA)- Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Anne Çocuk Atölyeleri yoğun ilgi ile karşılandı. İlçedeki 2-5 yaş arasındaki çocuklara ve annelerine özel düzenlenen atölye haftanın iki günü, uzman bir eğitmen eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Okul öncesi dönemdeki öğrencilerin oyunlar oynayıp, eğitim aldıkları organizasyona Gürsu Kadınlar Lokali ev sahipliği yapıyor. Çocuklar bu atölyede el becerilerini geliştiriyor, resim yapıyor, şarkılar söylüyor, dans ediyor, yeni arkadaşlar ediniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Anneler de çocuklar da sunduğumuz hizmetten çok memnun. Anne Çocuk Oyun Atölyelerimiz’de yaptıkları faaliyetler anneler ve çocuk için her şeyden önce birlikte kaliteli zaman geçirme olanağı sunmuş oluyor. Hem annelerin psikolojisi hem çocukların psikolojisine çok iyi gelen bu etkinliklerle, çocuklar sosyalleşerek daha sağlıklı iletişim kurma becerisi kazanıyor, kendilerini daha iyi ifade etmeye başlıyor, özgüvenleri gelişiyor, öğrenmeye daha açık hale geliyor, en önemlisi de mutlu olarak oradan ayrılıyor. Tüm annelerimizi bu hizmetimizden faydalanmaya bekliyoruz” dedi.