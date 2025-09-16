İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İzmir Çanakkale Yolu Helvacı Kavşağında bulunan bir lastik deposunun çevresinde çıkan yangına müdahale etti. Yangın, işletmeye sıçramadan kontrol altına alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Çanakkale Yolu Fatih Mahallesi Helvacı Kavşağında bulunan bir lastik deposunun çevresinde başlayan yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından işletmeye sıçramadan söndürüldü.

Yangına, Aliağa Belediyesi’ne ait su tankeri ile ilk müdahale yapıldı. İzmir İtfaiyesi 2 arazöz ve 1 tonaj aracı ile yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.