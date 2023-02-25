Bayburtlu Mimar Mehmet Osmanlıoğlu:

Ev maliyetinin yarısı arsa bedelinden yansıyor!

Yeni kurulacak şehirlerde devlet arsa bedeli almadan, vatandaşa tapu yerine 99 yıllığına kullanım hakkı verecek! Bu durumda ev edinmek yarı yarıya kolaylaşacak!

Buna herkesin bir proje dahilinde büyük inşaat şirketlerine ihtiyaç duymadan yakın çevresiyle yapabileceği az katlı (zemin kat dahil 2 katı geçmeyen) imar izni eklenince, binanın bodrum kat, asansör, radyegeneral temel ihtiyacı da ortadan kalkınca, şimdiki maliyetin 1/3 üne aileler kolaylıkla ev sahibi olabilecekler...

Evi satmak yasak olduğundan barınma üzerinden gereksiz spekülasyon ve rant hesapları da ortadan kalkınca insanlar üretim ve katma değer üretecek alanlardaki iş alanlarına yönelecektir... Bu arada mülkiyet rejiminde yapılacak değişiklikle arsalara tapu yerine kullanım hakkı verilmesiyle üretmeden kazanmaya alışkın kesimlerin kamu yatırımları dolayısıyla aşırı değerlenen haksız arazi rantının da önüne geçilecektir! Böylece sosyolojik yapı da tedrici olarak kıvamına gelecektir...

Tapusu olmayan yeri satamayacağı için vatandaşın kaçak yapı yapmasının da önüne geçilecek, imar afları tarihe karışacaktır!