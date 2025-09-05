Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Osmanlı Dibacesinde Sanat” Sergisi, sanat ile bilimin aynı çatı altında buluştuğu özel bir etkinlikte sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Sergi, 3–6 Eylül 2025 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 7. Uluslararası ve 36. Ulusal Biyofizik Kongresi kapsamında, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Engin Sağdilek ile birlikte kongreye katılan ulusal ve uluslararası akademisyenler ve davetliler katıldı.

Sanat Sokağı olarak oluşturulan sergideki eserlerde; Osmanlı kültürünün zarif estetik anlayışı, gelenekten ilham alan özgün tasarımlarla günümüz sanatına taşındı. Katılımcılar, hem tarihsel hem de sanatsal bir yolculuğa çıkarak Türk kültür mirasının zenginliğini yakından deneyimleme fırsatı buldu.