Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan çocuklara Bursaspor sevgisi aşılamak için mücadele veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan 70 çocuğu maça götürerek onlarla maçı birlikte izledi.BURSA (İGFA) -Yaşadığı şehrin takımı Bursaspor’a her zaman destek çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez ilçede yaşayan çocuklara Bursaspor sevgisini aşılıyor.

Osmangazi ilçesinin Soğukpınar, Alaşar, Aksungur, Dürdane, Avdancık, Çeltik, Gökçeören ve Dereçavuş mahallelerinde ikamet eden 70 çocuk, yaşadıkları mahallenin muhtarlarıyla birlikte Bursaspor, Karşıyaka SK ile Yüzüncüyıl Atatürk Stadı'nda oynadığı nefes kesen mücadelesini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’la çocuk tribününden izledi.

Bazı çocukların ilk kez bir Bursaspor maçı izleme şansı yakaladığı maçta çocuklar Başkan Aydın’la birlikte tezahürat yaparak Bursaspor’a 90 dakika boyunca destek oldu. Maçta önce çocuklar, Panorama 1326 Fetih Müzesini gezme imkanı buldu.

Böyle güzel bir atmosferde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’la maç izleme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, “Bugün arkadaşlarımızla birlikte Bursaspor’un maçını izleme fırsatı bulduk. Bize bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz. Bu çok eğlendik ve Bursaspor’u destekledik. Güzel bir geçirme fırsatı bulduk emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederiz” dedi.

Çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bugün Soğukpınar, Alaşar, Aksungur, Dürdane, Avdancık, Çeltik, Gökçeören ve Dereçavuş mahallelerinde ikamet eden 70 çocuğumuzla ilk önce Panorama 1326 Fetih Müzesini gezdik. Ardından da Bursaspor’un Karşıyaka SK ile oynadığı nefes kesen mücadelesini izleyerek Bursaspor’a destek olduk. Çocuklar keyifli bir gün geçirdiler çocukları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.