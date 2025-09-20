Osmangazi Belediyesi iştiraki olan Gazi Tarım A.Ş’nin tarım ilacı kullanmadan ata tohumunlarından yetiştirdiği 130’a yakın ürün hasat edilmeye devam ediliyor. Toplanan organik ürünlerden elde edilen tohumlar, 2026 Mart ayında düzenlenecek ücretsiz tohum takas şenliğinde vatandaşlarla buluşturulacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gazi Tarım A.Ş’nin Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarlasında yetiştirdiği organik ürünlerin hasadına katıldı. Hiç bir tarım ilacı kullanılmadan yetiştirilen sebze ve meyveler hem sağlıklı beslenmenin hem de yerli tohumun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazi Tarım A.Ş’nin Hamitler’deki serasında domates, biber, mısır, fasulye, kavun, karpuz ve kabak tohumlarından elde ettiği fideler Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarlasına ekildi. Uygulama alanına ekilen fideler ürün vermeye başladı. Ata tohumlarından yetiştirilen meyve ve sebzeler tohum alınmak için toplanmaya başlandı. Organik ürünlerin hasadına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, üretim süreciyle ilgili bilgiler alarak toplanan ürünleri inceledi.

ATA TOHUMLARINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK AMACIYLA ÜRETİM YAPMAKTAYIZ

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gazi Tarım A.Ş’nin Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ki uygulama alanındayız. Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda 130’a yakın ürün çeşitliliğiyle tamamen ata tohumlarından organik üretim yapıyoruz. Üretim yapılan tarlayı gezdik. Gazi Tarım A.Ş’den hocalarımız Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte organik hiç bir katkı maddesi olmadan ata tohumlarını gelecek nesillere taşımak amacıyla üretim yapmaktayız. Yerel tohumlardan ürettiğimiz domates, patlıcan ve biberlerin ilk hasadından Kent Lokantalarında yemek yaparak halkımızın beğenisine sunduk. Bizim amacımız kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarını halkımızın kullanımına sunmak. Bu ürünler kaybolmasın istiyoruz. Artık ne yediğimiz belli değil, genetiği değiştirilmiş ürünleri tükettiğinizde sonucunda çok yüksek kanser vakalarıyla karşılaşıyoruz. Tekrar özümüze dönmek binlerce yıllık Anadolu’nun harmanladığı ve yetiştirdiği sağlıklı ürünleri tekrardan Bursa’da ve ülkemizde fazlasıyla kullanımını sağlamak amacıyla Gazi Tarım A.Ş. ile birlikte Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama bahçesindeyiz umarım yeni nesillere daha fazla sağlıklı ve doğal ata tohumlarından ürünler yetiştirebiliriz” dedi.