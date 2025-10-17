Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, ruhsat almayan katılımcılara yeni bir süre tanıdı. Yıl sonuna kadar başvurusunu yapanlara 31 Mart 2028'e kadar ek süre verilebilecek.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile OSB parsellerinde yapı ruhsatı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara ek süre tanınmasının önü açıldı.

Yeni eklenen Geçici Madde 13 kapsamında; bugünden önce, OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 60. maddesinde belirtilen ve Bakanlıkça yapılan uzatmalar da dahil olmak üzere tüm süreleri sona eren katılımcılar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurmaları halinde, kendilerine en fazla 31 Mart 2028 tarihine kadar süre verilebilecek.

Bu süreden faydalanmak isteyen katılımcıların dikkat etmesi gereken kritik husus, başvuru tarihinin süresi içinde yapılması gerekiyor.