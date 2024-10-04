Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi petrol ve doğalgaz aramak için yarın yola çıkıyor. Üç boyutlu sismik araştırmalar gerçekleştirecek olan gemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’dan uğurlanacak.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçecek Oruç Reis gemisini Somali'ye uğurlayacak. Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Somali offshore’unda 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu ifade ederek “Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis’i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali’ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis’in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz.” dedi.

ÖZEL TASARIM

Türkiye’deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başladı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

23 BİN KİLOMETREKARELİK VERİ

4x2.520 kW dizel elektrik makina gücü bulunan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan’da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde veri topladı.

3 SAHADA RUHSAT

2024 yılı içerisinde Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzaladı. Bu anlaşmalar çerçevesinde Milli Petrol Şirketi Türkiye Petrolleri, Somali denizlerinde 3 sahada ruhsat aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, her biri yaklaşık 5’er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında ilk olarak sismik faaliyet yürütmek üzere harekete geçti.

DONANMADAN İKİ FIRKATEYN

Oruç Reis; Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Bu ayın sonuna doğru belirlenen sahada olması planlanan Oruç Reis’e görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

SİSMİK VERİ TOPLAYACAK

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik bir çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara’da analiz edilecek ardından da sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.