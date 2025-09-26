Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) açıldığı günden bu yana aşçılıktan hasta bakımına, operatörlükten geleneksel el sanatlarına kadar 5 bin 678 farklı grupta 114 bin 337 kursiyere ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara meslek ve sanat eğitimi imkânı sunuyor.

65 BİN 868 KİŞİ SERTİFİKA SAHİBİ OLDU

Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar ve İkizce ilçelerinde faaliyetlerine devam eden ORMEK, açıldığı günden bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Eğitimlerini ara vermeden sürdüren ORMEK, geçen süre zarfında 5 bin 678 farklı grupta 114 bin 337 kursiyere meslek eğitimleri verdi. Bu kurslarda başarılı olan 65 bin 868 kursiyer eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazandı. Bir yandan çeşitli alanlarda mesleki bilgi edinen kursiyerler bir yandan da el becerilerini güçlendiren kazanımlar elde etti.

YENİ SEZONDA DA KURSLAR DEVAM EDİYOR

Her yıl binlerce vatandaşa ücretsiz eğitim imkânı sağlayan ORMEK, bu dönem de başvurularını sürdürüyor. Ordu’nun 5 ilçesindeki kurs merkezlerinde verilen eğitimler, her yaş grubundan vatandaşın hayatına dokunuyor. Kimi kursiyer yeni bir meslek edinmek için, kimi sosyal hayata daha aktif katılmak, kimi ise yeni hobiler kazanmak için ORMEK’in kapısını çalıyor.

Kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlar ORMEK kurs merkezlerine giderek kayıtlarını yaptırabiliyor.