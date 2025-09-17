Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin ulaşımda zorluk yaşamaması ve vize işlemlerinde yoğunluk oluşmaması için önemli bir adım attı.ORDU (İGFA) - Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ODÜ Merkez Yerleşkesi Morfoloji binasında “Yeni Kart Başvurusu ve Vize Yenileme Bürosu” hizmete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla hayata geçirilen ve 6 yıldır sürdürülen ORDUMKART başvuru büroları, üniversite öğrencilerine kayıt döneminde büyük kolaylık sunuyor. Kampüs içindeki başvuru noktası, 30 Eylül tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek.

ORDUMKART STANTI ODÜ MORFOLOJİ BİNASINDA 09.00-16.00 ARASINDA HİZMET VERİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ODÜ Merkez Kampüsü Morfoloji binasında kurulan stantta öğrenciler, 09.00-16.00 saatleri arasında başvurularını kolaylıkla yapabiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerden 1 adet vesikalık fotoğraf ve kart ücreti alınıyor.

“VERİLEN HİZMETTEN MEMNUNUZ”

Ordu Üniversitesi içerisinde kurulan stantlara başvuru yaparak kartlarını alan öğrenciler Ordu Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ordu Büyükşehir Belediyesi öğrencileri düşünerek böyle bir çalışma başlatması bizleri mutlu etti. Üniversite içerisine kurulan stantlardan hiç yorulmadan, toplu taşıma araçlarında kullanacağımız Ordum Kartları’mızı temin ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”