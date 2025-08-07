Ordu’da kent mobilyalarına verilen zararlar dikkat çekici boyutlara ulaşırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi bu olumsuz tabloya karşı kapsamlı bir bakım ve onarım seferberliği başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu’da kent mobilyalarına verilen zararlar pes dedirtiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi de il genelindeki turizm destinasyonları, park, bahçe ve yeşil alanlar başta olmak üzere vatandaşların her gün sıklıkla kullandığı alanlarda zarar gören ve bilinçli olarak zarar verilen tüm şehir mobilyaları, oyun grupları ve peyzaj alanlarının bakım onarımlarını yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla da takdir topluyor. Bu kapsamda 19 ilçede bulunan park ve yeşil alanlara modern bir kimlik kazandıran ve birçok yeni parkı Ordu’ya kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu alanların korunması amacıyla da hummalı bir çalışma yürütüyor.

HER ŞEY TEK TEK ELDEN GEÇİYOR

Tedbiri elden bırakmayan ekipler, ilçelerde bulunan turizm alanları, park ve yeşil alanlarda bulunan spor aletleri, kent mobilyaları, aydınlatma direkleri, korkuluklar ve kaldırımlar gibi zarar gören noktaları tespit ederek bakım onarımlarını gerçekleştiriyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerinin Ordu’nun dört bir yanında yaptığı bu titiz çalışma ile kent estetiğinin korunması hedefleniyor.

Öte yandan Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi tarafından kent mobilyalarının korunması amacıyla vatandaşların duyarlı olunması istendi.