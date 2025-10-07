Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ordu Valiliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile 21 km’lik Ordu Yarı Maratonu ve 5 km’lik Halk koşusu yapılacak.ORDU (İGFA) - Ordu’yu spor kenti yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde Ordu’da ilk defa yarı maraton ve halk koşusu yapılacak. 12 Ekim Pazar günü Altınordu ilçesinde düzenlenecek olan programa Türkiye’nin dört bir noktasından 450 sporcu ve yüzlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

ORDU’NUN GÜZELLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK

Ordu’nun doğası, eşsiz manzarası ve birbirinden güzel tabiat güzelliklerinin ön plana çıkacağı 21 km’lik Ordu Yarı Maratonu ve 5 km’lik Halk koşusu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayıp 21 km’lik koşu parkuru sonunda yine Büyükşehir Belediyesi önünde sona erecek. Yapılacak Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu sonrası dereceye girenlere ödüller verilecek.

MARATON SAHİL ŞERİDİNDE OLACAK

Ordu’da yapılacak olan 21 km’lik Ordu Yarı Maratonu ve 5 km’lik Halk koşusu programları süresince sporcular araç trafiğini bozmadan sahil şeridinde maraton koşusu yapacaklar. Maratoncular, Akyazı sahili ve Anenmon Otelin bulunduğu alana kadar sahil şeridini kullanacaklar. Maraton süresi boyunca sadece Akyazı sahili araç trafiğine kapalı olacak.

Öte yandan Ordu’da yapılacak program akışı ise şu şekilde olacak.

11 Ekim Cumartesi

OBB Önünde Kit Dağıtımı – 10.00

OBB Meclis Salonunda Teknik Toplantı – 17.00

Akyazı Su Sporları Tesisimizde Ateş Başı Müzik – 19.00

12 Ekim Pazar 2025

Yarış Startı - 09.30

Cut Off / Finiş – 12.30

Ödül Töreni – 13.00

Başlangıç: Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı